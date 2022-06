Fabrizio Griffo: medico, nuotatore e manager che sfida i record

INTERVISTA a Fabrizio Griffo, un uomo che sa superare ogni tipo di avversità. Le nuove sfide manageriali di un medico, campione di nuoto master e collezionista di design

Fabrizio Griffo, medico dentista di terza generazione, dopo la laurea in medicina a Palermo nel 1983, si specializza a Pavia in odontostomatologia, completando così il percorso formativo che gli garantirà il suo ingresso nello studio del padre. Proseguirà nel 2000 in maniera indipendente aprendo un proprio studio specialistico che tutt’ora gestisce.

Ma questa è solo quella che si può dire l’eredità familiare, in realtà Fabrizio fino all’età di 8 anni persegue una passione, ossia quella del nuoto, disciplina sportiva che ad oggi vede 40 titoli nazionali, il titolo mondiale a Riccione nel 2004 e podi negli anni successivi con i record europei più volte conseguiti, l’ultimo quello europeo in staffetta determinano un palmares di assoluto rispetto.

Fabrizio Griffo è anche padre di due figli Federico e Maurizio, ai quali è molto legato, i quali pur non avendo scelto la stessa professione, hanno ereditato la stessa determinazione professionale e la passione per gli sport.

Incontro Fabrizio a Palermo nella sede del Club Lauria, antichissimo e prestigioso club veliero, dove è direttore sportivo. L’occasione nasce dal fatto che condividiamo per diversi motivi, il settore dell’arte e del design, in quanto collezionista di lunga data. Nel suo narrare la passione per il design che lui chiama con molta umiltà “passione per tutto ciò che è casa“, cerco anche di comprendere meglio chi è, chiedendogli subito quali sono stati i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera di medico, dentista e campione di nuoto e quali sono le motivazione che lo portano ancora oggi a rivedere costantemente le strategie che possono portarlo ad essere sempre più competitivo.

Dr. Fabrizio Griffo, da medico dentista affermato alla scelta di investire nello sport, ed esattamente nella disciplina del nuoto, cos’è che la spinge tutt’ora e con ottimi risultati in entrambi i ruoli, ad investire su sé stesso?

Parto dal concetto di quanto sia importante esserci sempre e dalla voglia di mettermi in gioco per conoscermi meglio. Sono convinto che la determinazione e la volontà di riuscire a raggiungere un obiettivo sia sempre una leva importante per crescere in ogni campo professionale come nella vita. Ciò che ho sempre cercato di trasferire anche ai miei figli e spero di esserci riuscito, e i loro risultati mi fanno ben pensare.

Mi sembra di capire che l’obiettivo di un risultato è alla base della sua determinazione, ma è anche vero che la società di oggi è molto più competitiva e spesso senza scrupoli. Secondo lei come ci si può riuscire a distinguere?

Le professioni di oggi, compresa quella del medico dentista, presentano modelli molto diversi e complessi da quando iniziai, ma allo stesso tempo grazie anche alla specializzazione e alle tecnologie ad esse applicate si possono raggiungere straordinari risultati al fine di soddisfare ogni tipo di paziente e perciò superare la barriera della competizione che si basa soprattutto su servizi non espressamente specialistici e spesso illusori. Questa è la vera sfida, una prestazione professionale che avvalendosi di tecnica e formazione, una formazione che sta cambiando passo adattandosi a modelli più realistici e meno accademici, soddisfi i principi cardine della nostra vita di medici aldilà delle mercificazioni che spesso si perpetrano sulla salute dei pazienti riflettendo però anche sulle strategie adattate dalla concorrenza nell’ottica di migliorare le proprie.

Formazione, tecnologie, competizione e risultati, sono queste le tracce su cui giornalmente si muove?

Sì, però prima di tutto è importante capire se stessi e poi creare quello che si potrebbe indicare come un tentativo quotidiano che miri al miglioramento della propria vita e di quella degli altri non tralasciando mai l’importanza di riconoscersi alla fine dei meriti nel raggiungimento degli obiettivi gratificandosi ed acquisendo così energie capaci di farci spingere ancora oltre.

Parliamo di sport, potrebbe essere un nuovo modello di sviluppo per lo sport?

Certamente, consideri che oggi parlando di sport spesso ci si rivolge prevalentemente ai giovani agonisti di cui ormai conosciamo quasi tutto sotto ogni punto di vista ma il miglioramento degli stili di vita, la cura di se stessi ed una informazione globalizzata ha avvicinato il mondo degli adulti (intendo persone comprese tra i 25 anni in su) al wellness che oggi determina il 4% del prodotto lordo mondiale. L’idea di capitalizzare risorse economiche e di esperienze provenienti da questa nuova realtà è di per sé stessa un’innovazione, oggi per esempio, il turismo sportivo supportato proprio da questo movimento emergente è come dicevo, un volano economico straordinario. A questo aggiungiamo la capacità di spesa che un adulto può rivolgere a tutto quello che direttamente o indirettamente gli permette di praticare lo sport e il quadro è completo. E’ proprio per questo che grandi aziende nell’ambito sportivo hanno da qualche tempo cambiato una parte della comunicazione modificando i modelli di riferimento e passando dai grandi personaggi all’uomo comune più facilmente identificabile per ognuno di noi. Ecco utilizzare appieno le esperienze, l’entusiasmo creando nuovi referenti e cominciando a dialogare con questa realtà sportiva creerebbe grandi prospettive economiche e non solo, penso ad esempio quanto questo “volano” economico inciderebbe su sostenibilità ed ambiente.

Le posso chiedere come trascorre la sua giornata?

In maniera abbastanza cadenzata dove il lavoro è interrotto all’ora di pranzo dalla mia seduta di allenamento in piscina (un’ora e mezzo circa) e la fortuna di vivere a Palermo mi dà l’opportunità di farlo sempre all’aperto e questo è un gran vantaggio. Ho vissuto intensamente i miei figli e lo faccio ancora quando ritornano a Palermo (entrambi lavorano all’estero). Il cinema e le passeggiate in moto sono tra i miei svaghi preferiti, ma anche il mio incarico, – come le ho detto – di direttore sportivo assorbe una parte del mio tempo libero, certamente però più di tutto quello che mi piace fare è leggere libri che parlino di “design” e di arredamento.

Fabrizio Griffo – Direttore Sportivo Club Lauria

L’elemento principale che la contraddistingue, sembra perciò una sorta di stile: uno stile contemporaneo di vita , uno stile altamente professionale, uno stile di sport inteso come modello contestualizzato alla realtà di oggi e infine uno stile etico che attraverso l’esperienza possa anche creare new business. Corretto?

Esattamente, mettendo a frutto le competenze, tenendo conto dell’etica e di un mondo che spesso in questi ultimi anni è cambiato sia a livello sociale sia a livello economico, direi che dobbiamo guardare al futuro in maniera completamente differente. Diventerà sempre più necessaria come le ho detto la specializzazione in ogni ambito, meglio ancora se pensata anche con un occhio alla sostenibilità ambientale e di concerto con una vita privata proiettata al green e al wellness, indiscutibili modelli per il futuro new business.

Che contributo crede possano dare i giovani al modello che lei vorrebbe vedere realizzato?

Noi adulti abbiamo un compito importante verso le nuove generazioni che sempre più si trovano ad accettare la precarietà del lavoro e conseguentemente del proprio futuro. Fare fluire le loro energie nei nuovi potenziali modelli di sviluppo economico innovativo, mettendo a disposizione la nostra esperienza al fine della costruzione di un nuovo modello di impresa e di sport, loro farebbero la “differenza”.

Dalle sue risposte sembra quasi che ci sia un nuovo progetto che sta piano piano prendendo forma, ce ne vuole parlare?

In effetti qualcosa sta prendendo forma, ma è ancora prematuro parlarne, sicuramente è giunto il momento di mettere a frutto le mie competenze organizzative e le tante esperienze di medico e di sportivo. Citando Seneca: “La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione“, e forse è giunta l’occasione.

Credo altresì modo che lei abbia tutti gli “stili” per essere nuovamente competitivo in questo nuovo progetto e di cui sono certa saprà realizzare con successo. E’ giunto il tempo di salutarci con la promessa che riprenderemo presto questa piacevole conversazione.

Immagini © fabriziogriffo1904@gmail.com