Expo Milano: Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Lo ha deciso il gup Giovanna Campanile. L’accusa riguardava l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per arredare il sito espositivo. Secondo il giudice l’allora amministratore delegato e commissario straordinario di Expo 2015 spa non ha commesso alcun abuso d’ufficio nel non effettuare una gara europea, tant’è che il proscioglimento è arrivato già in udienza preliminare “perché il fatto non sussiste”.

Per Sala resta in piedi però l’altro processo Expo: quello relativo all’accusa di “falso materiale e ideologico” per la retrodatazione di 13 giorni del documento che il 30 maggio 2012 permise di modificare due dei commissari – incompatibili – della gara per la Piastra senza ricominciare l’intera procedura, cosa che avrebbe rischiato di far saltare il cronoprogramma. In questo caso il primo cittadino di Milano ha scelto il rito immediato da maggio.