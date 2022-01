Expo Dubai, Tim promuove digitalizzazione e competenze

All’Expo 2020 Dubai forum del gruppo Tim con i ministri Colao e Ohood Bint Khalfan Al Roumy. Salvatore Rossi: “Assicurare la diffusione delle competenze digitali è la nostra prima missione sociale”

Spiegare la digitalizzazione, le opportunità che apre e diffonderne le competenze. Su questi temi si è svolto all’Expo 2020 Dubai il forum “Digitalization and new skills” organizzato dal Gruppo Tim con il Padiglione Italia.

Il forum, spiega una nota, rientra nel programma di eventi che il gruppo Tim sta proponendo con le sue aziende per raccontare il ruolo a supporto dell’innovazione tecnologica e la capacità di connettere le persone: Sparkle, Olivetti, Telsy e Noovle. Nel corso della sessione plenaria è stata evidenziata l’importanza della diffusione delle competenze digitali per la ripresa del Paese e dell’economia globale quale elemento imprescindibile in un contesto caratterizzato dalla crescente attenzione ai temi dell’inclusione e alla sostenibilità.





Ad aprire i lavori Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020, che ha introdotto gli interventi di Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, H.E. Ohood Bint Khalfan Al Roumy, Minister of State for Government Development and the Future (UAE) e Salvatore Rossi, presidente Tim. “Da sempre l’impegno del Gruppo Tim è rivolto alla realizzazione di infrastrutture di rete e allo sviluppo di nuove tecnologie. Assicurare, quindi, la diffusione delle competenze digitali è la missione sociale più importante della nostra Azienda”, ha commentato Salvatore Rossi.

“Il digitale può essere uno strumento straordinario per una crescita economica e sociale che non lascia indietro nessuno. Sostenibilità e digitalizzazione nella nostra visione sono fortemente connessi, portare il nostro contributo e le nostre eccellenze in una cornice di prestigio come quella di Expo 2020 Dubai è motivo di grande orgoglio”. “La partecipazione dell’Italia a Expo Dubai, dedicata alla connessione tra Paesi, culture, competenze come fattore generativo di sviluppo e di sostenibilità, fa della digitalizzazione un fattore decisivo di innovazione, di diplomazia multilaterale, di equità sociale”, ha osservato Paolo Glisenti.

Nel corso del Forum la discussione è proseguita con La discussione è proseguita attraverso due panel moderati da Eithne Treanor incentrati sulla digitalizzazione e la connettività in Italia e all’estero.