Expo 2020 Dubai, ecco “Driving Energy” un’opera lunga 60 metri

Terna espone nel Padiglione Italia “Beauty connects people”, l’opera di Masciolini realizzata con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica riciclati per illustrare sostenibilità e innovazione

All’Expo 2020 Dubai, nel Padiglione Italia “Beauty connects people”, Terna ha presentato “Driving Energy”, un’opera d’arte realizzata da Marianna Masciolini con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica riciclati. Lunga oltre 60 metri, l’opera rappresenta il sistema di trasporto dell’energia elettrica come una spina dorsale che, attraverso la rete, porta l’energia in tutto il Paese.

La sostenibilità – precisa Terna in una nota – è rappresentata da uno specchio, che restituisce l’immagine all’osservatore e diventa così strumento di coscienza e responsabilità. La luce e il movimento di pigmenti azzurri e blu, invece, simboleggiano l’innovazione e la digitalizzazione, creando allo stesso tempo un insieme di linee che rappresenta la rete elettrica.

Nel Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, “Terna mostra le nuove tecnologie, le innovazioni e le competenze che saranno sempre più imprescindibili per raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione”, si legge ancora nella nota.

“La sostenibilità non è una moda passeggera, ma è una stella polare che deve guidare noi tutti – commenta Valentina Bosetti, presidente di Terna – Gli ecosistemi su cui poggiano la nostra società, la nostra sicurezza, il nostro benessere sono in pericolo. È una situazione che richiede una correzione di rotta radicale, per rendere sostenibile – cioè piacevole e insieme sicuro per i quasi 8 miliardi di persone che popolano il pianeta, per i loro figli e per i figli dei loro figli – il nostro modo di vivere e produrre. Questa è la scommessa della sostenibilità, della transizione ecologica. Questo è il motivo per cui Terna ha intrapreso un cammino di lavoro e di investimento che porterà a un cambiamento profondo del sistema energetico all’insegna della decarbonizzazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili”.