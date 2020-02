Exor sostiene Piazza Affari. Exploit di Buzzi

Il faro acceso sulla finanziaria Agnelli in trattative per Partner Re, spinge Milano in positivo mentre i listini europei restano deboli – Avanzano Banca Generali e Nexi. Bene Piaggio che lancia un nuovo scooter

Borse europee deboli in linea con i mercati asiatici. Non aiuta il quadro politico del Vecchio Continente: in Germania si è dimessa il delfino di Angela Merkel, Annegrete Kiamp Kerrenbauer, vittima dell’avanzata dell’estrema destra in Turingia. In Irlanda le elezioni hanno registrato l’affermazione storica del Sinn Fein, espressione politica del Sinn Fein, già vicino alle posizioni dell’Ira. Alla Borsa di Dublino perdono il 6% sia la Bank of Ireland che l’Anglo Irish Bank.

Fa eccezione Piazza Affari +0,42% ora in progresso. In rosso Parigi e Francoforte, entrambe -0,2%. Ribasso analogo a Londra.

Nel 2019 la produzione industriale italiana è tornata a scendere dopo cinque anni: -1,3%, sotto la pressione dell’auto -13,9%. A dicembre il calo è stato del 2,7%.

L’amministratore delegato di UBS Global Wealth Management scrive stamane ai clienti per ribadire il giudizio Overweight sulle azioni dei mercati emergenti.

Lo spread oscilla attorno ai 166 punti, il decennale tratta a 0,94%. Bund a -0,40%. Questa sera a mercato chiuso, il Tesoro comunicherà i termini del collocamento a medio e lungo termine in agenda giovedì, in cui dovrebbero venire riaperti i benchmark Btp a tre e sette anni, eventualmente insieme a un extra-lungo. Fitch ha confermato venerdì il rating BBB, con outlook negativo, sul debito italiano. La Banca d’Italia ha avvertito che l’epidemia di coronavirus è una minaccia seria alle condizioni economiche.

Il petrolio Brent perde lo 0,5% a 54,2 dollari il barile, siamo sui minimi di periodo. Scende la probabilità di un meeting straordinario dell’Opec nei prossimi giorni, mentre salgono i timori sulla ripartenza della domanda cinese, scesa di un quinto circa nelle ultime settimane. Saipem -0,5%, Eni -0,4%. Oro a 1.573 dollari l’oncia, +0,3%.

Alla ribalta di Piazza Affari il titolo Exor +5,8% a 74,26 euro. La finanziaria della famiglia Agnelli ha comunicato di essere stata contattata dalla compagnia assicurativa Covéa in merito alla possibile vendita di Partner Re. A seguito della richiesta, è stato avviato un negoziato in esclusiva. Equita Sim ha confermato stamane il Buy con target a 83,50 euro.

Nella scuderia Agnelli recupera Cnh +0,8% che sembra avere scontato gli scenari negativi legati al rallentamento del settore. Deutsche Bank ha alzato il giudizio a ‘buy’ da ‘hold’, Cheuvreux ha tagliato il target, ma a 11,5 euro, quindi sopra il prezzo di mercato di oggi a 8,6 euro.

Fiat Chrysler -0,8%. Volkswagen, in calo dell’1% a Francoforte, ha comunicato che l’attività produttiva nella maggior parte degli stabilimenti della joint venture cinese è stata posticipata di una settimana, al 17 febbraio.

In rosso il titolo Juventus -0,2% in grave crisi di risultati.

Poco mossa Enel -0,3%. In un’intervista al quotidiano tedesco Borsen-Zeitung, il ceo Francesco Starace, ha detto che è pronto a valutare acquisizioni nelle reti in caso ci fossero buone opportunità. Secondo Banca Akros, che ha alzato il target a 8,6 euro (da 7,6) l’ente è in grado di sostenere un’acquisizione fino a 10 miliardi di euro.

Tra gli istituti che pubblicano i dati avanza Banca generali +2%, Banca Imi conferma il giudizio ‘neutral’ sull’attuale prezzo di mercato in attesa dei numeri; Ubi +0,5% con gli investitori che attendono il piano previsto per il 17 febbraio. Anche oggi forte il risparmio gestito con Azimut +2,7%, Banca Mediolanum +1,3%. Perde ancora terreno Mps -0,4%.

Nexi+2,3%. Il presidente di Cassa Depositi e Prestiti ha detto che dopo lo sbarco a Piazza Affari, SIA valuterà acquisizioni ed aggregazioni.



Buzzi +2,7%, chiude il 2019 con 3,22 miliardi di euro di ricavi, in rialzo del 12% anno su anno, +9% a parità di perimetro. In forte calo il debito. Le previsioni sull’esercizio, per quanto riguarda l’Ebitda, sono nella parte alta delle stime del consensus. Prysmian +1,5%. Stm -+0,8%.

Da segnalare Piaggio +1,1% a 2,538 euro che ha lanciato il nuovo scooter Aprilia SXR 160 destinato al mercato indiano. La presentazione del modello è avvenuta nel corso dell’Auto Expo 2020, una delle principali fiere internazionale del settore automotive che si sta svolgendo in questi giorni a Delhi.