Evergrande, nuova tegola sul colosso cinese: ritardato il bilancio 2021

Evegrande ha annunciato di non poter rispettare la scadenza sulla diffusione del bilancio 2021 per “complicazioni con la revisione dei libri contabili”. Titolo sospeso a Hong Kong

Una nuova, pesantissima, tegola si è abbattuta su Evergrande, il colosso immobiliare cinese da mesi alle prese con difficoltà che potrebbero portarlo dritto verso il default.

Evergrande: stop al bilancio 2021

In un avviso alla Borsa di Hong Kong, la società ha fatto sapere di non poter rispettare la scadenza sulla diffusione del bilancio del 2021, prevista per fine mese. Il motivo? “Complicazioni con la revisione dei suoi libri contabili”, spiega la società. Anche le sue due controllate China Evergrande New Energy Vehicle Group e Evergrande Property Services Group hanno comunicato il ritardo.

La pubblicazione dei conti dello scorso anno era attesissima dal mercato. Da quei numeri, infatti, sarebbe stato possibile comprendere meglio quale sia la reale situazione finanziaria di Evergrande, sulla quale – lo ricordiamo – pesa come un macigno un debito da oltre 300 miliardi di dollari, tra cui una ventina verso finanziatori occidentali.

“A causa dei drastici cambiamenti nell’ambiente operativo della società dalla seconda metà dello scorso anno, quest’anno il revisore ha aggiunto un gran numero di procedure aggiuntive”, ha spiegato ancora Evergrande. Eppure, poco più di un mese fa, sembrava che il peggio fosse passato. Il colosso immobiliare aveva infatti annunciato l’intenzione di completare 600 mila appartamenti per consegnarli ai clienti, molti dei quali avevano già anticipato il pagamento. Una notizia che aveva rincuorato gli investitori dopo mesi di turbolenze relative al mancato pagamento entro le scadenze stabilite di alcuni bond.

Titolo Evergrande sospeso in Borsa

Il 21 marzo Evegrande ha sospeso (di nuovo) la quotazione sulla Borsa di Hong Kong delle azioni di Evergrande Property Services Group e China Evergrande New Energy. “Di conseguenza, anche la negoziazione di tutti i prodotti strutturati relativi alla società sarà sospesa”, si legge in un avviso pubblicato alla Borsa di Hong Kong.