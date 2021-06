Europei, l’Italia bis non incanta ma vince: primi nel girone

L’Italia fa ampio turnover ma batte, sia pure di misura, il Galles e si qualifica da prima della classe agli ottavi degli Europei – Dell’atalantino Pessina la rete della vittoria – Mancini eguaglia il record di Pozzo

E sono 30. L’Italia di Roberto Mancini eguaglia il record di risultati utili consecutivi (30 partite appunto, dal 2018 ad oggi)) della mitica Nazionale di Vittorio Pozzo stabilito nel 1939, e soprattutto si qualifica al primo posto del suo girone agli Europei di calcio, con un ruolino di marcia impressionante: 9 punti, 7 gol fatti, zero subiti.

La partita col Galles finisce 1-0 con gol di Pessina e forse non è la più brillante anche per il caldo e l’ampio turnover (c’è stato spazio persino per il secondo portiere Sirigu, a fine partita…), ma conferma la sensazione di una squadra in grandissima fiducia, che continua a macinare risultati utili, gioco e convinzione nei propri mezzi. Al ct Mancini, che peraltro detiene anche il record di vittorie consecutive (11), ora non resta che gestire questo entusiasmo in vista dell’inizio della fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita sarà da dentro o fuori.

Negli ottavi, che l’Italia giocherà a Wembley (dove si giocherà anche la finalissima), gli azzurri incontreranno probabilmente l’Ucraina di Shevchenko, ma è possibile anche che si qualifichi l’Austria. Entrambi avversari da non sottovalutare, ma sulla carta di certo non insuperabili.