Euronext ritira l’Opa da 5,5 miliardi di euro per acquistare Allfunds

Euronext era disposto a pagare 5,69 euro in contanti più 0,0459 in azioni proprie di nuova emissione per azione

Fumata nera per l’Opa di Euronext su Allfunds, durata solo pochi giorni.

In un comunicato Euronext, proprietario di diverse importanti borse europee, come Milano, Amsterdam e Parigi, ha precisato di voler fare marcia indietro perché non si sono conclusi i colloqui sui termini dell’offerta per il 100% del capitale sociale della piattaforma di distribuzione di fondi. L’offerta valutava Allfunds 5,500 miliardi di euro e l’operatore era disposto a pagare 5,69 euro in contanti più 0,0459 in azioni proprie di nuova emissione per azione.

In un analogo comunicato Allfunds ha detto che il cda “ha ritenuto che i termini della proposta fossero inadeguati. Allfunds aveva avviato le discussioni con Euronext, ma non è stato raggiunto alcun accordo e le discussioni sono state interrotte”.

L’operatore di borsa, che compete in Europa contro i maggiori rivali Deutsche Boerse e London Stock Exchange Group, ha presentato un’offerta preliminare per l’acquisto di Allfunds il 22 febbraio, con l’obiettivo di diversificare la propria attività. Ma le azioni Euronext non hanno risposto bene, scendendo di circa il 10% nell’ultima settimana.

“Le azioni di Allfunds venivano scambiate a circa 7,20 euro prima che la notizia dell’offerta indicativa di Euronext diventasse pubblica. A nostro avviso, è improbabile che questo rappresenti un limite per le azioni ora che i colloqui sono falliti”, ha scritto il broker Jefferies.