Eurizon, utile a 100 milioni. Banca Generali: bene la raccolta

La società di asset management di Intesa Sanpaolo ha pubblicato i conti trimestrali. Per Banca Generali in aprile secondo mese in crescita

Eurizon chiude il primo trimestre 2020 con un utile netto di 100,2 milioni ma con una raccolta in calo del 7% rispetto all’inizio dell’anno. Sono i dati principali della trimestrale che la società di Asset management del gruppo Intesa Sanpaolo ha diffuso nella mattina di giovedì. Anche Banca Generali ha comunicato i dati sulla raccolta che nel mese di aprile “si è attesta a 408 milioni – precisa una nota – confermando per il secondo mese consecutivo il trend di crescita solido anche durante il periodo d’emergenza per la diffusione della pandemia Covid”. La raccolta complessiva da gennaio sale dunque a oltre 1,9 miliardi in linea all’andamento positivo dei primi quattro mesi del 2019. Tornando ad Eurizon, il margine da commissioni è di 174,5 milioni e il cost rate ratio risulta inferiore al 20% . Le masse amministrate si attestano a 312 miliardi da inizio 2020 “a causa dell’effetto combinato di mercati e raccolta” con un calo del 7%. La raccolta netta del periodo, precisa ancora il comunicato della società risente “della situazione di emergenza eccezionale e dei conseguenti riscatti registrati da tutto il sistema, soprattutto nel mese di marzo, e risulta negativa per 3,8 miliardi di euro, seppure Eurizon mantenga una quota di mercato stabile”.