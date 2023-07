Eurizon (Intesa Sanpaolo) raddoppia gli asset in gestione in Spagna

Eurizon si conferma un attore di rilievo nel mercato nazionale e internazionale delle gestioni patrimoniali, mirando a consolidare la sua presenza e ad ampliare le sue relazioni commerciali in Europa e in altri mercati internazionali

Nel corso del 2023, Eurizon, società di gestione patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per clienti retail e istituzionali, ha registrato una crescita significativa dei suoi asset in gestione in Spagna. Alla fine di giugno 2023, gli asset di Eurizon in Spagna ammontano a un valore senza precedenti di 1,8 miliardi di euro, segnando un notevole aumento rispetto ai 850 milioni di euro registrati alla fine di marzo.

Il successo delle strategie obbligazionarie di Eurizon

Nel corso del primo semestre del 2023, le strategie obbligazionarie di Eurizon hanno registrato un afflusso netto di oltre 943 milioni di euro, consolidando la posizione di Eurizon come una delle principali società internazionali di gestione patrimoniale sul mercato spagnolo. Gli investitori istituzionali hanno dimostrato un forte interesse verso le strategie di obbligazioni governative dell’Eurozona e degli Stati Uniti, i bond cinesi denominati in renminbi e i fondi di green bond. Alcuni di questi prodotti sono stati riconosciuti ai Lipper Fund Awards 2023 in diversi paesi europei.

Durante un incontro informativo a Madrid, Saverio Perissinotto, Ceo di Eurizon, ha commentato l’importanza di consolidare la reputazione di Eurizon sul mercato internazionale, concentrandosi anche sulla leadership in Italia. Perissinotto ha sottolineato che la Spagna è un mercato fondamentale per l’espansione di Eurizon e per lo sviluppo di relazioni commerciali con gli investitori locali.

Attraenti opportunità di investimento secondo gli esperti di Eurizon

Bruno Patain, Responsabile Paese di Spagna e Portogallo presso Eurizon, ha fornito ulteriori dettagli sulla strategia aziendale per i prossimi dodici mesi. Eurizon intende continuare a promuovere le proprie competenze principalmente nel settore degli investimenti obbligazionari dei mercati sviluppati. Tuttavia, una volta che i tassi di interesse in Europa e negli Stati Uniti inizieranno a diminuire, la società di gestione patrimoniale concentrerà la sua attenzione sui prodotti emergenti, incluso il mercato cinese.

Durante l’evento stampa, Andrea Conti, Responsabile della Macro Ricerca di Eurizon, ha presentato le previsioni per la seconda metà del 2023. Conti ha ipotizzato la possibilità di un “soft landing”, senza una recessione, per l’economia mondiale, compresi gli Stati Uniti e l’Europa. Ha evidenziato che i mercati dei titoli di Stato stanno diventando sempre più attraenti all’avvicinarsi della fine delle politiche di stringimento monetario, in quanto i mercati potrebbero percepire un rischio di rallentamento economico. Inoltre, ha sottolineato che il credito e l’equity presentano valutazioni interessanti, con possibili fasi di volatilità. Eventuali cali potrebbero rappresentare opportunità per accumulare posizioni.

Il potenziale dei bond cinesi

Riguardo alla Cina, Stephen Li Jen, Ceo di Eurizon SLJ Capital e responsabile del team specializzato negli investimenti in bond denominati in Rmb, ha evidenziato il potenziale economico del paese. Tuttavia, ha sottolineato che la Cina sta affrontando problemi di fiducia che richiederanno politiche forti e costanti da parte delle autorità per essere ripristinate. Li Jen ha inoltre affermato che i bond cinesi hanno mostrato una buona performance e potrebbero ancora rappresentare interessanti opportunità, beneficiando del rafforzamento della valuta RMB.