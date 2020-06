Estate, più assistenza per chi parte e per gli anziani a casa: l’iniziativa di Europ Assistance

Potenziamento dell’assistenza sanitaria telefonica per chiè in viaggio e protezione dei familiari che restano a casa: sono due delle novità annunciate da Europ Assistance a sostegno del turismo

Potenziamento dell’assistenza sanitaria telefonica per chi è in viaggio, protezione dei familiari che restano a casa. E ancora, in vacanza, maggiore tutela per gli animali domestici e copertura in caso di infortunio per gli sport pericolosi. Sono alcuni elementi su cui Europ Assistance punta a sostegno della ripresa del turismo. Gli italiani ricominceranno a breve a viaggiare, ma con molta prudenza e scegliendo località vicino casa. Tra misure di sicurezza imposte e paure di contagio, è questo lo scenario previsto per il turismo modalità Covid-19. Da un sondaggio di Confturismo-Confcommercio, emerge che per la metà degli italiani, se da un lato la voglia di ripartire è alta, dall’altro la paura lo è altrettanto.

Un italiano su due dichiara di essere disposto a viaggiare “il prima possibile” a patto di trovare misure sanitarie adeguate; di voler riprendere a viaggiare in solitaria o in famiglia, ma con la certezza di trovarsi in condizioni di sicurezza e prudenza. Per rispondere a queste nuove necessità, Europ Assistance ha ridisegnato la modalità di offrire tutela e sicurezza estendendo le coperture assicurative anche in caso di imprevisti legati al Covid-19. In caso di viaggio in Italia, oltre al rimborso spese mediche e assistenza medica, offre l’assistenza digitale che permette di avere un medico sempre a disposizione, da raggiungere al telefono o con videoconsulto.

Per ulteriori livelli di sicurezza, la società assicurativa ha pensato anche a chi da lontano vuole proteggere la propria casa da danni, furto e incendio, e garantire un’assistenza h24 ai propri familiari rimasti a casa. O a chi cerca maggior tutela per i propri amici a 4 zampe in vacanza.

“Il modo in cui viaggeremo nei prossimi mesi – ha commentato Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia – sta cambiando molto velocemente. Cambia la geografia dei viaggi e cambia anche l’attenzione che viene data nell’organizzazione dello stesso: salute e sicurezza sono diventati due elementi imprescindibili, non solo a casa ma anche in viaggio. Europ Assistance Italia ha voluto rispondere a questi nuovi bisogni con due soluzioni assicurative, Extra e Viaggi Italia, che offrono ai clienti protezione e assistenza attraverso servizi semplici e innovativi. Offrire tutela e assistenza ai nostri clienti anche in situazioni di estrema difficoltà è da sempre elemento distintivo della nostra strategia, il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri clienti perché possano viaggiare sempre più sicuri anche in situazioni difficili come quelle che stiamo vivendo oggi”.