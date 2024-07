EssilorLuxottica, uno scatto in Borsa che vale due primati nel fashion sia in Francia che in Italia: frutto dei conti ma anche di Meta

In un sol colpo EssilorLuxottica ha conquistato due primati: lo scatto del 7% di venerdì scorso ne ha fatto la miglior società del fashion alla Borsa di Parigi ma anche la migliore tra le società italiane del settore. L’intuizione di Leonardo Del Vecchio continua a dare i suoi frutti. E di questi tempi il primato vale ancor di più

Per il fashion non sono tempi facili e anche grandi gruppi come Lvmh e Kering se ne sono accorti e se n’è accorta soprattutto la Borsa che da qualche settimana e dopo un lungo rally ha girato le spalle ai titoli del lusso e della moda. Ma nel fashion c’è una società che va controcorrente ed è EssilorLuxottica, il gruppo italo-francese specializzato nell’occhialeria, creato da Leonardo Del Vecchio e ora gestito da Francesco Milleri. Con lo scatto di venerdì del 7,4% EssilorLuxottica ha conquistato il primato del fashion alla Borsa di Parigi, ma la sua performance del 2024, che la vede in rialzo del 19,7%, le conferisce la leadership virtuale anche tra le società italiane del settore dove la migliore, la Brunello Cucinelli, è sotto di poco ma è sotto e con il suo rialzo del 19,2% deve cedere lo scettro a EssilorLuxottica. Come spiegare l’exploit del gruppo creato da Del Vecchio? La chiave del successo è doppia, anzi tripla. In primo luogo i conti che, anche in tempi di vacche magre per tutto il fashion, registrano nell’ultima trimestrale di EssilorLuxottica una crescita sia dei ricavi che degli utili. Ma a far volare il titolo in Borsa negli ultimi giorni è stato prima l’annuncio di due acquisizioni (quello di Heidelberg Engineering e quello dell’iconico brand Supreme) e poi soprattutto l’intenzione di Meta di Mark Zuckerberg di voler entrare nel capitale del gruppo italo-francese con una partecipazione azionaria che può arrivare al 5%. Scintille per la Borsa e applausi per EssilorLuxottica. Chissà come sarebbe stato felice Leonardo Del Vecchio.