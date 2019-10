EssilorLuxottica: aumenta fatturato e conferma stime

Nel terzo trimestre del 2019 il gruppo registra un fatturato a 13,08 miliardi, in aumento del 7,7%. La divisione Lenses & Optical Instruments e il retail guidano la crescita. Ottima performance in America Latina con +12,1%

Accelerazione rispetto ai primi due trimestri dell’anno. EssilorLuxottica conferma la crescita del fatturato e nel terzo trimestre del 2019 vede aumentare i ricavi del 7,7% a 13,08 miliardi. Essilor, come si legge nel comunicato ufficiale, ha sostenuto questa performance con un aumento dei ricavi dell’8,9% su base reported e del +5,9% a cambi costanti a 5,88 miliardi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Luxottica ha registrato un aumento del fatturato del 6,7% a 7,2 miliardi.

“Il miglioramento continuo della performance del Gruppo conferma la qualità delle nostre strategie di crescita e degli investimenti in innovazione di prodotto e digitalizzazione, mercati emergenti e talenti. Questa accelerazione dimostra ancora una volta la nostra capacità di dare esecuzione ai piani aziendali e di generare sinergie di fatturato e di costo”, hanno commentato Francesco Milleri e Laurent Vacherot, rispettivamente vice presidente e ad di Luxottica e ad di Essilor.

Nel trimestre oggetto delle valutazioni Essilor ha contato un fatturato di 1,95 miliardi, in crescita del 10,5%, mentre quello di Luxottica nello stesso periodo ammonta, invece, a 2,35 miliardi, in progresso del 6,7%.

Sui ricavi, i risultati del terzo trimestre sono stati altrettanto generosi per il gruppo che li ha visti in aumento dell’8,4% a 4,3 miliardi, con un incremento del 5,2% a valute costanti, superiore all’obiettivo dell’anno che era compreso tra il 3,5% e il 5%.

Con il contributo del lancio di nuovi prodotti, dell’e-commerce e dei mercati emergenti, nel terzo trimestre del 2019 la divisione Lenses & Optical Instruments di EssilorLuxottica vede aumentare del 9,9% a 1,7 miliardi il suo fatturato, mentre la divisione Sunglasses & Readers ha registrato ricavi per 187 milioni, in crescita del 13,6%. A livello geografico ottime performance in America Latina in aumento del 12,1% nel trimestre, in Nord America con il +8,9%, Asia al +6,7% ed Europa in crescita del 7,8%.

EssilorLuxottica ha così confermato i suoi obiettivi finanziari per il 2019: il gruppo prevede una crescita del fatturato del 3,5-5%, un aumento dell’utile operativo adjusted di 0,8-1,2 rispetto alla crescita delle vendite e un incremento dell’utile netto adjusted di 1-1,5 rispetto alla crescita delle vendite. L’impatto netto sull’utile operativo adjusted delle nuove sinergie messe in atto dall’azienda è atteso in un intervallo compreso tra 300 e 350 milioni di euro nel 2019/2021 e tra 420 e 600 milioni entro il 2022/2023.