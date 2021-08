Esplosioni all’aeroporto di Kabul, decine tra vittime e feriti

Attacco suicida all’aeroporto di Kabul seguito da una sparatoria – I media internazionali parlano di morti e feriti che salgono di ora in ora – Spari talebani anche contro un aereo italiano in fase di decollo, e poi una seconda esplosione

Una grande esplosione è avvenuta davanti a uno dei cancelli dell’aeroporto di Kabul. Secondo quanto riportano i principali media internazionali ci sarebbero dei feriti tra i civili afghani. Il Washington Post parla di un attacco suicida con molte vittime. Poco dopo è stata avvertita anche una seconda esplosione.

La notizia arriva dopo che in mattinata le ambasciate americana, inglese e australiana a Kabul hanno invitato i loro connazionali ancora in Afghanistan a non recarsi all’aeroporto di Kabul per la presenza di “minacce alla sicurezza fuori dai cancelli”. L’avvertimento non sembra però aver sortito effetti dato che per tutto il giorno la folla ha continuato ad accalcarsi davanti ai cancelli dello scalo, in cerca di un posto a bordo degli aerei in partenza.

Il portavoce del Pentagono, John Kirby ha confermato che l’esplosione sarebbe avvenuta presso l’Abbey Gate dell’aeroporto. Successivamente sarebbero stati avvertiti anche dei colpi d’arma da fuoco. Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell’esplosione all’aeroporto di Kabul e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale.

Poco prima dell’esplosione un aereo italiano con a bordo 98 persone è decollato tra gli spari. Secondo quanto riferito dall’Ansa, che cita fonti dell’intelligence una mitragliatrice afghana avrebbe a sparato in aria per disperdere la folla che stava pressando verso il gate dell’aeroporto e nessun colpo è stato diretto verso l’aereo in decollo.