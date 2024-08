Errani-Paolini in finale nel doppio femminile: quando e dove vederla. Continua il momento magico del tennis italiano

Le azzurre conquistano la finale del doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: un risultato mai raggiunto prima. Ecco il medagliere aggiornato

È un 2024 da sogno per il tennis italiano. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, il doppio femminile composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, ha raggiunto la finale del torneo. Le azzurre hanno sconfitto la coppia ceca formata da Karolina Muchova e Linda Noskova con un convincente 6-3, 6-2, conquistando così un posto nella finale. È la prima volta che il tennis azzurro si spinge così avanti nella competizione. E comunque vada sarà una medaglia (perlomeno d’argento) storica.

Quando e dove vedere la finale

La finale del doppio femminile si terrà domenica 4 agosto alle ore 12, con la trasmissione prevista su Rai2 e in streaming su RaiPlay. Errani e Paolini affronteranno la coppia vincente del match tra Bucsa/Sorribes Tormo (Esp) e Andreeva/Shnaider (Ain), con l’obiettivo di portare a casa la medaglia d’oro.

Questo successo è l’ennesima conferma dell’ottimo stato di salute del tennis italiano. Jasmine Paolini, già finalista al Roland Garros e a Wimbledon quest’anno, raggiunge così la sua terza grande finale stagionale. Anche Sara Errani, con la sua esperienza e determinazione, ha giocato un ruolo fondamentale in questa cavalcata olimpica. A dimostrazione che nel tennis italiano non c’è solo Jannik Sinner, grande assente di queste Olimpiadi. E stasera c’è Lorenzo Musetti che si gioca la finale contro l’avversario più ostico da incontrare: la leggenda Novak Djokovic.

Musetti contro Djokovic per l’impresa

Mentre Errani e Paolini festeggiano il loro traguardo, un altro italiano, Lorenzo Musetti, si prepara alla partita della vita (almeno in ambito olimpico). Il tennista di Carrara affronterà in semifinale un acciaccato Novak Djokovic. Musetti, che ha sconfitto il numero 3 del tabellone e medaglia d’oro a Tokyo 2021, Alexander Zverev, con il punteggio di 7-5, 7-5, non ha ancora perso un set nel torneo olimpico. È il terzo italiano di sempre a raggiungere le semifinali di un Olimpiade dopo Uberto De Morpurgo nel 1924 (Bronzo) e Paolo Cané nel 1984. Ora il grande sogno per un Lorenzo in grande spolvero.

A che ora gioca Musetti

La semifinale tra Musetti e Djokovic si tiene venerdì 2 agosto sul Philippe Chatrier alle 19, ed è trasmessa sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery, visibili anche su discovery+, Dazn, Now, Sky e Tim Vision.

Musetti e Djokovic si sono già affrontati otto volte, con il serbo in vantaggio nei confronti diretti. Djokovic ha recentemente concluso il suo incontro lamentando un fastidio al ginocchio, già operato in passato. Non è chiaro se si tratti di una strategia pre-tattica o di un reale infortunio, ma Novak ha dichiarato che tenterà di giocare comunque: “Farò un tentativo anche se mi dovessero dire di no“. Djokovic è particolarmente motivato poiché è venuto a Parigi con l’obiettivo di conquistare l’unico titolo che gli manca, l’oro olimpico, e di portare alla Serbia la medaglia più prestigiosa. Intanto, Musetti sogna di diventare il primo italiano a raggiungere la finale olimpica. Chi vince questa semifinale sfiderà Alcaraz o Auger-Aliassime per l’oro, mentre il perdente competerà per il bronzo.

Il medagliere azzurro aggiornato

L’Italia continua a scalare posizioni nel medagliere olimpico di Parigi 2024. L’ultima medaglia conquistata dagli azzurri arriva dal canottaggio, con il secondo posto nel doppio pesi leggeri dietro l’Irlanda. Seconda medaglia nel canottaggio per l’Italia a queste Olimpiadi, dopo il secondo posto nel quattro di coppia.

Attualmente, l’Italia occupa l’ottavo posto nel medagliere generale, con un totale di 17 medaglie: 5 ori, 8 argenti e 4 bronzi. Una medaglia è già assicurata dal doppio femminile di Errani e Paolini, che si giocheranno l’oro nella finale.