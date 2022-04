Equita aderisce a Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati

L’adesione consentirà a Equita di offrire ai propri clienti accesso ai certificati disponibili su Spectrum Markets e ai soggetti emittenti i suoi servizi di market making sul mercato paneuropeo dei certificati di Spectrum Markets

Equita, investment bank indipendente italiana e tra i leader nelle attività di market making e di specialist in Italia, ha annunciato la sua adesione a Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati.

Equita, tramite i suoi servizi di intermediazione, potrà così fornire ai propri clienti istituzionali e al network di investitori retail delle istituzioni bancarie clienti di Equita accesso a Spectrum Markets e ai certificati quotati su tale mercato.

L’adesione di Equita a Spectrum Markets permetterà, inoltre, di ampliare ulteriormente le sue attività di market making, area dove la banca d’affari ha già una consolidata leadership in Italia con più di 1.400 strumenti quotati e oltre 150.000 contratti l’anno. Equita potrà aumentare la liquidità dei certificati quotati su Spectrum Markets e offrire il servizio di market making a livello paneuropeo su strumenti locali di emittenti che hanno accesso alla trading venue.

“Questa nuova partnership con Spectrum sul trading di certificati e sul potenziamento dei nostri servizi di market making è in linea con la strategia di diversificazione che abbiamo annunciato con il nostro nuovo business plan al 2024. Il nostro obiettivo rimane continuare ad assistere i nostri clienti con un’offerta di prodotti sempre più completa ed innovativa”, aggiunge Cristiano Rho, Co-Head Global Markets di Equita.

Equita sul mercato italiano da oltre 45 anni

Equita è attiva sul mercato italiano da più di 45 anni e le sue attività vanno dai servizi di sales & trading all’investment banking, dall’advisory fino alla gestione di asset alternativi.

“Siamo molto lieti di accogliere Equita come membro di Spectrum. Questa partnership permetterà a Equita di ampliare l‘offerta e ai suoi clienti di beneficiare dell’accesso a una sede di negoziazione paneuropea come Spectrum Markets, offrendo così ulteriori strumenti per soddisfare la crescente domanda europea di certificati, in un momento in cui proliferano soluzioni flessibili e innovative per gli investimenti retail”, spiega Nicky Maan, CEO Spectrum Markets. “I certificati quotati su Spectrum Markets possono essere utilizzati dagli investitori in una serie di strategie, dalla leva all’hedging, oppure alla semplice ottimizzazione dell’esposizione di investimento, una soluzione di investimento ideata specificamente per gli investitori individuali”, aggiunge.