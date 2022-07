Enit Trenitalia accordo: cartoline artistiche su Intercity, più soste e treni rinnovati per promuovere il turismo

Siglato l’accordo che permetterà di valorizzare le bellezze turistiche del Paese e le località turistiche italiane attraverso i treni Intercity

Un treno Intercity pellicollato con otto cartoline artistiche e paesaggi naturali da raggiungere facilmente in treno per promuovere il turismo e la sostenibilità. Questo il contenuto dell’accordo siglato dall’Ente nazionale del turismo e Trenitalia (Gruppo Fs) e presentato, il 28 luglio, a Milano dal direttore marketing di Enit, Maria Elena Rossi, e dal direttore business di Intercity, Domenico Scida.

La scelta di puntare sui treni Intercity per incoraggiare il turismo non è casuale: oltre ad essere la categoria di treni più apprezzata anche dai visitatori stranieri, per l’estate 2022 sono state aggiunte 75 nuove fermate ai 124 collegamenti giornalieri, tra giorno e notte.

Inoltre, per incentivare ancora il turismo, la carrozza 3 è stata resa a “portata di famiglia”: 24 posti a sedere, area passeggino, nursery all’interno di un bagno spazioso, tavolini tematizzati con giochi per i più piccoli e stand up area. A questo si aggiunge la promozione “bimbi gratis” che prevede per ogni adulto pagante un ragazzo gratis fino a 15 anni non compiuti. Per potenziare la sostenibilità, a disposizione dei passeggeri degli Intercity sei posti bici e due punti di ricarica per i passeggeri amanti delle due ruote.

“Siamo orgogliosi dell’accordo con Enit – ha spiegato Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia – e per quanto Intercity sia utilizzato per gli spostamenti turistici nel nostro Paese. È un ulteriore passo verso per l’integrazione fra il treno e la promozione di innumerevoli mete e bellezze artistiche a pochi passi dalle stazioni servite. Saranno più di cinque i milioni i clienti che a fine estate avranno viaggiato su Intercity e fra le destinazioni più gettonate figurano la riviera ligure e Versilia, la Sicilia e tutta la riviera adriatica”.