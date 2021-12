Eni: concluso il programma rivolto alle Pmi in Mozambico

È giunto al termine il primo programma di supporto all’imprenditorialità rivolto alle 25 Pmi monzambicane di Eni Rovuma Basin in collaborazione con Standard Bank Business Incubator

Il 10 dicembre 2021 si è concluso il primo programma per migliorare la competitività delle Pmi mozambicane di Eni Rovuma Basin – per conto dei partner dell’Area 4 – e in partnership con Standard Bank Business Incubator. Si tratta di iCreate, il programma volto a sostenere le piccole e medie imprese locali che sono già affermate sul mercato e che hanno un alto potenziale di crescita. Su 122 aziende che hanno fatto richiesta, solo 25 sono state selezionate per partecipare al programma che fa parte del piano di contenuti locali del Progetto Coral South.

Il programma di 12 settimane, dedicato alle imprese locali che operano nel mercato da oltre due anni, è stato disegnato tenendo a mente le sfide e le necessità che le Pmi stanno fronteggiando a causa delle incertezze dovute alla situazione economica attuale, aggravata dalla crisi epidemiologica.





In particolare, il programma iCreate è stato articolato in sessioni di consulenza uno-a-uno con un consulente d’impresa dedicato e certificato growth wheel, dando ai partecipanti l’occasione di avere una valutazione completa del loro business; poi sette sessioni di workshop con l’obiettivo di ispirare i partecipanti a identificare le opportunità per promuovere cambiamenti nel loro business e, infine, 11 masterclass che hanno coperto un’ampia gamma di argomenti come digitalizzazione, salute, sicurezza e ambiente, contratti e appalti, accesso ai finanziamenti e tanto altro ancora.

L’amministratore delegato di Eni Rovuma Basin, Giorgio Vicini, ha sottolineato l’importanza di sostenere lo sviluppo delle Pmi locali “per consentire loro di partecipare più attivamente allo sviluppo economico del paese”.