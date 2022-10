Eni Award 2022: assegnati i premi alla ricerca scientifica alla presenza del Presidente della Repubblica

Assegnata anche la Menzione speciale “Eni Joule for Entrepreneurship” per premiare le migliori idee imprenditoriali innovative e sostenibili – Ecco tutti i premi

Si è svolta oggi, lunedì 3 ottobre, la cerimonia di premiazione degli Eni Award 2022. I premi alla ricerca scientifica sono stati assegnati al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente di Eni Lucia Calvosa e dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.

Giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, il “Nobel dell’Energia”, spiega una nota, è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione hanno per Eni. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state più di diecimila. La Commissione Scientifica, che ha valutato le ricerche presentate, è composta da scienziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel.

Anche quest’anno Eni, attraverso Joule, la sua Scuola per l’Impresa, ha assegnato la Menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off universitari, startup e volto a favorire l’applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie promuovendo nel contempo la creazione di un ecosistema dell’innovazione sostenibile.

Tutti i premi di Eni Award 2022

Nell’edizione 2022 di Eni Award: