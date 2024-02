Energia: l’Inail promuove il risparmio. Nasce la campagna “Spegni la luce, accendi il futuro”.

L’iniziativa sensibilizza in primo luogo i dipendenti dell’Istituto ma si estende anche a chi si reca presso gli sportelli. La sinergia con altri 21 enti europei.

Tutte le volte che un Ente pubblico fa sapere di iniziative per il risparmio energetico bisogna tirare un sospiro di sollievo. Non stiamo esagerando, perché le strutture pubbliche sono tra le più energivore e usano in grande maggioranza ancora fonti fossili. Secondo i dati più recenti del 2021 in Italia sono responsabili del 30% delle emissioni in atmosfera. Di solito sono edifici grandi, vecchi e con poca manutenzione.

La buona notizia stavolta arriva dall’Inail con la campagna “Spegni la luce, accendi il futuro”. È una iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sull’uso intelligente delle fonti. L’invito a non sprecare è rivolto principalmente ai dipendenti dell’Istituto, ma toccherà anche le migliaia di utenti che frequentano gli uffici territoriali. Iniziative per dotare gli enti pubblici di fonti rinnovabili sono nel PNRR, ma i tempi non sono rapidi. I progetti sono stati presentati ma bisogna espletare le gare d’appalto. Se non arriveranno modifiche alla pianificazione europea i lavori dovranno essere chiusi entro il 2026. Accontentiamoci delle campagne di sensibilizzazione.

I dipendenti come promoter

Il personale Inail deve “diffondere l’uso intelligente e razionale dell’energia fuori e dentro l’ambiente di lavoro” dice l’Ente. Quali siano gli obiettivi di risparmio non è indicato, ma una iniziativa che si affida a migliaia di dipendenti dovrebbe dare buoni risultati. In più ha anche un valore etico, perché l’Inail è pur sempre l’Istituto per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro dove se non si spreca e non si inquina è positivo.

“Le politiche di comunicazione interna hanno sempre posto il dipendente al centro di ogni iniziativa promossa, per veicolare mission e valori propri dell’Istituto. Saranno utilizzati tutti gli strumenti capaci di promuovere azioni e buone prassi. Inoltre sarà possibile condividere l’iniziativa tramite i canali social dell’Istituto”.

Per l’occasione è stata creata anche una newsletter sui 17 goals dell’Agenda 2030. E per dare visibilità esterna i dirigenti hanno coinvolto anche i 21 paesi partner del Forum europeo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie. Il 16 febbraio, infine, Inail aderirà anche all’iniziativa “M’illumino di meno“, la campagna radiofonica promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 dal 2005. Due mosse in attesa di diventare “eco”.