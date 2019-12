Energia: Elettricità Futura e Anev, alleanza per le nuove sfide

L’associazione dei produttori eolici e la Confindustria degli elettrici hanno firmato un protocollo di intesa per procedere insieme verso un futuro di rinnovabili e decarbonizzazione

Le lancette scandiscono i rintocchi dell’ultimo mese prima di entrare nel decennio cruciale per l’Agenda 2030, che elenca gli obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere in chiave sociale, economica ed ecologica. Nell’ottica di favorire la decarbonizzazione, la transizione energetica e l’elettrificazione dei consumi nel prossimo futuro l’Associazione nazionale energia del vento (Anev) ed Elettricità Futura, cioè l’unione delle imprese elettriche italiane, hanno siglato un protocollo di intesa per confermare la comunione di intenti che li ha già visti impegnarsi negli ultimi anni e muovere i primi passi insieme per affrontare le sfide che attendono il settore elettrico. In particolare, si tratta di procedere – attraverso un nuovo comitato di coordinamento – verso la riforma del market design, la decarbonizzazione del sistema, le smart grids e l’elettrificazione dei consumi.

“Per il raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Energia e Clima, in cui l’eolico ricoprirà un ruolo fondamentale per il nostro Paese, risulta fondamentale intraprendere un percorso di implementazione di filiera industriale integrata e inclusiva in grado di incrementare le migliori condizioni per attrarre investimenti e garantire al nostro Paese strumenti concreti e prospettive di sviluppo”, ha detto Simone Mori, presidente di Elettricità Futura.

L’obiettivo dell’accordo è quello di avviare attività coordinate sui temi di comune interesse e finalizzate a presentare posizioni unitarie agli interlocutori istituzionali attraverso la creazione di un comitato di coordinamento, che possa garantire una rappresentanza ai settori di competenza e di verificare che le azioni individuate possano svilupparsi in base ai principi e le norme che le singole associazioni sono tenute a rispettare in coerenza con le relative specificità.

“Centrale per tutti è il raggiungimento degli obiettivi posti dal Pniec, per i quali il settore eolico rappresenta una leva fondamentale. Grazie a questo accordo ad azioni come quelle che l’Anev ed Elettricità Futura realizzeranno insieme sarà più facile traguardare e superare gli obiettivi posti e realizzare la transizione che porterà ad una piena decarbonizzazione del settore”, ha concluso Simone Togni, presidente dell’Anev.