Enel X e Volkswagen, prima stazione di ricarica elettrica velocissima

Le ricariche ad altissima potenza arrivano in città: nel cuore di Roma l’iniziativa di Enel X in collaborazione con Volkswagen Group Italia

15 minuti netti per un pieno di energia elettrica per la propria auto. Questa è la performance garantita dalla stazione di ricarica Enel X, inaugurata oggi a Roma dalla sindaca Virginia Raggi. Si tratta di una iniziativa di Enel e di Volkswagen Group Italia.

Grazie alle colonnine HPC (High Power Charging), tutte le auto in grado di assorbire potenva fino a 350 kW, potranno godere di questa innovazione all’interno del Comune di Roma.

Con la nascita del primo Enel X Store di questo tipo, installato a Corso Francia, 212, si darà il via al progetto di ricariche “Ultra Fast” da installarsi piano piano su tutto il territorio italiano.

Nel dettaglio, la prima area urbana d’Italia per la ricarica ultra veloce vanta quattro postazioni HPC in corrente continua da 350 kW, una colonnina JuicePole in corrente alternata con due punti a 22 kW e un JuiceMedia, un maxi-schermo che incorpora due attacchi in AC. Questi ultimi dedicati però solo alle vetture in test drive.

Già, perché tra le attività che animeranno questa stazione di servizio 4.0 ci sarà anche la possibilità di provare a rotazione la crescente gamma full electric di tutti i brand del Gruppo Volkswagen.

“Partecipare a questa iniziativa è una scelta coerente con la nostra scelta a livello globale, abbiamo fatto investimenti giganteschi per la mobilità del futuro”, sottolinea il CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio, osservando che “se si vuole essere leader una delle responsabilità è quella di fare squadra per la creazione di un ecosistema”. Per Nordio le colonnine HPC sono “una chiave di volta fondamentale”, perché grazie ai tempi di ricarica ridottissimi avvicinano la user experience al rifornimento tradizionale.

“Rispondono a bisogni che fino a ieri erano insoddisfatti” – evidenzia Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X – “chi non ha la possibilità di ricaricare in garage o in ufficio qui può fare un pieno in pochissimo tempo”.

Oltre alla possibilità di effettuare test drive, questo primo Enel X Store vuole offrire agli automobilisti anche altre opportunità. C’è un bar con diverse postazioni per trascorrere comodamente l’intervallo di tempo per la ricarica, ma anche un PuntoPuoi, dove si possono effettuare una serie di operazioni come il pagamento dei bollettini.

E infine si possono conoscere e provare le tecnologie e l’ecosistema di prodotti di Enel X, non solo per la mobilità elettrica come la JuiceBox, ma anche soluzioni per la smart home o come l’impianto fotovoltaico da balcone. E in futuro, la promessa è di attivare sempre più servizi per l’intrattenimento di chi ricarica.