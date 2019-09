Enel: via alla scissione parziale delle attività green Usa

Il progetto prevede l’assegnazione a Enel delle partecipazioni detenute da Enel Green Power in Enel Green Power North America ed Enel Green Power Development North America

Enel ha dato il via alla scissione parziale di Enel Green Power. Il progetto prevede l’assegnazione a Enel delle partecipazioni detenute da Enel Green Power in Enel Green Power North America ed Enel Green Power Development North America, società attive nel settore delle rinnovabili dell’America settentrionale.

Enel precisa in una nota che l’operazione rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività in Nord America, dove il gruppo punta a “consolidare la leadership” nei settori in cui opera, garantendo allo stesso tempo l’efficienza operativa del servizio offerto ai clienti nel mercato locale, in linea con il Piano Strategico 2019-2021.

Dal momento che Enel detiene il 100% di EGP, non è previsto alcun rapporto di cambio ed Enel non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né all’assegnazione di azioni. Non è prevista nemmeno alcuna modifica dello statuto di Enel.

I soci di Enel che detengono una quota di almeno il 5% del capitale sociale potranno chiedere entro il primo ottobre che la decisione di approvazione della scissione sia adottata da un’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel.

A metà mattina il titolo in Borsa di Enel guadagna lo 0,6%, a 6,712 euro.