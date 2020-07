Enel sempre più digitale: oltre mille impianti e uffici connessi nel mondo

Il gruppo sta completando il progetto Beyond cloud computing con Accenture, Cisco e Sirti Digital Solutions. Tagli di costi e gestione a distanza di centrali e uffici, una forte accelerazione digitale

Oltre mille siti – centrali, cabine, uffici – collegati tra loro sul cloud in più continenti . E’ il risultato di Beyond cloud computing il progetto che Enel ha realizzato con Accenture, Cisco e Sirti Digital solutions. Il gruppo ne dà l’annuncio a cose fatte, presentandolo come “uno dei più grandi progetti di virtualizzazione della rete di telecomunicazione aziendale al mondo”, un progetto in grado di imprimere una forte accelerata alla digitalizzazione complessiva di Enel nel mondo. Al momento l’operazione ha interessato Nord e Sud America ed Europa, intervenendo in oltre 10 Paesi (Italia, Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Russia e alcuni siti in Nord America).

Giova ricordare che la digitalizzazione della rete e dei processi di gestione aziendale è uno dei pilastri su cui poggiano i piani di sviluppo Enel annunciato con l’ultimo e con il precedente piano industriale. Dal punto di vista della complessità e dei costi, il comunicato diffuso dal gruppo precisa che “alla base del progetto vi è un’infrastruttura virtuale snella che utilizza, oltre alle reti private, anche quelle pubbliche. Una soluzione considerata difficilmente realizzabile fino a poco tempo fa, a causa della scarsa propensione delle aziende ad impiegare la connettività pubblica, ora superata con l’adozione di una rete virtuale dedicata, sicura, con qualità di servizio e dai costi ridotti proprio perché realizzata integrando infrastruttura pubblica e privata”. E rappresenta “un primo passo verso l’Edge Computing, che consentirà la riduzione della latenza di elaborazione delle informazioni con un aumento della capacità elaborativa distribuita sul territorio”.

Dal progetto portato avanti in questi anni, Enel si attende di ridurre fortemente i tempi di go-to-market, di ottimizzare i costi di gestione, ridurre i costi operativi” anche con interventi di manutenzione a distanza. Le altre opportunità riguardano l’integrazione con l’Internet of Things e la realtà aumentata e virtuale per agevolare “il controllo, la gestione e la manutenzione dei propri asset distribuiti sul territorio”.

“Il progetto Beyond Cloud Computing – afferma Carlo Bozzoli, Direttore Global Digital Solutions di Enel – rientra nel programma di trasformazione digitale avviato nel 2015 con la migrazione al Cloud. Durante l’emergenza Covid-19 la virtualizzazione degli apparati di rete ci ha permesso di gestire l’infrastruttura da remoto senza la necessità di avere personale sul posto.”



Un primo test sulle potenzialità della digitalizzazione in atto si è, appunto, avuto nel periodo di emergenza Covid quando, in tempi molto stretti, il gruppo ha consentito il lavoro da remoto a oltre 37.000 dipendenti che hanno avuto accesso agli applicativi aziendali e collaborare in sicurezza.