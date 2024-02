Enel promuove diversità e inclusione attraverso 13 progetti: coinvolti oltre 4.000 partecipanti

Un ampio e variegato pacchetto di iniziative che vanno dal supporto ai genitori con figli con disabilità e corsi per over 45, alla comunicazione inclusiva e programmi per la parità di genere

Enel ha avviato ben 13 progetti dedicati alla diversità e inclusione, che hanno coinvolto finora oltre 4.000 dipendenti in Italia. Dalle iniziative di supporto psico-sociale per genitori dipendenti con figli con necessità speciali, ai corsi ad hoc per over 45 alla ricerca di nuove competenze. Dai webinar che puntano alla comunicazione inclusiva e accessibile, alle attività dedicate a promuovere la parità di genere, come i programmi di empowerment femminile e di educazione finanziaria per le donne. E ancora, le sessioni di role modeling condotte dalle donne dell’azienda nelle scuole primarie e secondarie per avvicinare le ragazze alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

L’ampio e variegato ventaglio di opportunità di formazione e benessere offerte dal colosso energetico mira a promuovere una cultura aziendale improntata sull’inclusione e sul rispetto delle singole diversità, abbattendo gli stereotipi che possono limitare la crescita e lo sviluppo personale e professionale.

Diversità e inclusione: le iniziative di Enel

Tra le iniziative, spicca ad esempio “Ability parent care“, il programma di supporto per genitori di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), deficit dell’attenzione (Adhd), disabilità motoria, sensoriale o neurodiversità. Questi genitori hanno l’opportunità di partecipare gratuitamente a sessioni di ascolto e condivisione guidate da esperti qualificati, un momento per affrontare insieme le sfide quotidiane legate alla gestione della disabilità.

Nel perseguire l’obiettivo di sfidare ogni forma di discriminazione legata all’età, Enel ha lanciato “Re-Generation“, in collaborazione con l’Università Telematica Uninettuno. Un’iniziativa che apre le porte ai dipendenti over 45 affinché possano accedere gratuitamente a corsi universitari brevi e di alto livello, arricchendo così il loro bagaglio professionale.

L’azienda ha anche ideato corsi gratuiti sulla comunicazione inclusiva, l’intersezionalità di genere e altri temi correlati, per abbattere quegli stereotipi che possono ostacolare relazioni e dinamiche di lavoro. Inoltre, ha esteso le politiche sui congedi parentali alle coppie omogenitoriali unite civilmente, ampliando e migliorando così la propria normativa interna.

Poi ci sono le iniziative “Upskilling 4” e “Healthy work 2.0” che mirano a valorizzare i dipendenti con disabilità cognitive o comportamentali, offrendo corsi online per potenziare le loro competenze informatiche e professionali.

Tutte iniziative che valorizzano la diversità, una risorsa preziosa, capace di alimentare l’innovazione e favorire la crescita di tutti.