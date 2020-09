Enel per il decimo anno consecutivo è Lead Global Compact

Il gruppo premiato per l’impegno sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile all’apertura della 75a sessione dell’assemblea Onu. Interventi si Starace e De Paoli

Enel, per il decimo anno consecutivo, è stata riconfermata azienda LEAD del Global Compact. Il riconoscimento LEAD del Global Compact celebra le aziende con il più alto impegno verso le iniziative del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), nonché quelle che sono profondamente impegnate nell’implementazione dei Dieci Principi del Global Compact e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nelle proprie attività aziendali. Lo annuncia una nota del gruppo Enel. L’annuncio arriva alla vigilia dell’evento virtuale #UnitingBusiness LIVE, che si terrà tra il 21 e il 23 settembre 2020, in apertura della 75a sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Enel continua, in linea con l’impegno assunto dal Gruppo cinque anni fa in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite del 2015, a lavorare instancabilmente nel perseguimento degli SDG, nel rispetto dei Dieci principi del Global Compact”, ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel.

Enel è l’unica azienda italiana alla tre giorni dell’Onu. Francesco Starace, parlerà, nell’ambito del Global Impact Forum, durante la sessione ”Accelerating Global Climate Action for a 1.5 ° C Future to Recover Better Together”,mentre il 23 settembre interverrà nella sessione “Catalysing Finance and Investment for the Achievement of SDG 7” durante l’SDG Business Forum. Il CFO di Enel, Alberto De Paoli, partecipa il 21 settembre in qualità di relatore al lancio globale dei “CFO Principles for integrated SDGs, Investment and Finance” e sarà co-presidente della Cfo Task force del Global Compact dell’Onu.

La Cfo Taskforce è la prima iniziativa mondiale in assoluto che coinvolge i Cfo con l’obiettivo di dare vita a un dialogo con altri direttori finanziari, investitori, istituti finanziari, e le Nazioni Unite, per condividere idee tese alla promozione della finanza d’impresa sostenibile e di investimenti scalabili nel solco degli SDG fissati dall’ONU. Questa iniziativa fa leva sulle quasi 10.000 imprese.