Enel entra nello Stoxx 50 e completa l’aumento in Sudamerica

Enel, prima società italiana per capitalizzazione di Borsa davanti all’Eni, entra nello Stoxx 50, l’indice delle principali 50 società europee e completa l’aumento di capitale in America Latina

Enel centra due obiettivi: completa con successo l’aumento di capitale di Enel Americas ed entra nello Stoxx 50, l’indice di Borsa che comprende le 50 principali società quotate in Europa.

Enel, che sulla Borsa di Milano ha fatto registrare da inizio anno un rialzo del 40%, ha raggiunto infatti una capitalizzazione di mercato di quasi 68 miliardi di euro, che l’ha proiettata nell’olimpo di Stoox 50. Oggi l’Enel di Francesco Starace, che ha scavalcato in classifica l’Eni, è il primo gruppo italiano per valore di Borsa e il primo nel settore dell utilities in Europa.

Ieri, intanto, Enel Americas ha concluso un aumento di capitale per un ammontare complessivo pari a 3 miliardi di dollari, offerto in opzione ai soci. L’aumento, si legge in una nota, è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%.

A conclusione dell’operazione, Enel aumenta la propria partecipazione al capitale di Enel Americas al 57,19% dal precedente 56,8 per cento.