Enel, bond ibrido perpetuo va a ruba, sale l’ammontare

Si è concluso il collocamento del nuovo bond ibrido perpetuo – Il rendimento è stato fissato a 2,250%

È partito stamattina, 1° settembre, il collocamento del nuovo bond ibrido targato Enel. Nel pomeriggio il book segnala ordini per 3,5 miliardi tanto che l’ammontare del collocamento salirà a 600 milioni. Il coupon annuo iniziale è stato fissato a 2,250%. Sono i dati conclusivi dell’operazione, diffusi da Radiocor.

Si tratta di un prestito obbligazionario ibrido perpetuo in euro con primo termine di rimborso possibile fissato a marzo 2027.

L’ammontare previsto era pari a 500 milioni di euro e la guidance di prezzo fornita in avvio dell’operazione era di un rendimento del 2,875%, ora limato dopo la forte richiesta dagli investitori.

Il tasso fissato oggi sarà pagato fino al marzo del 2027. Successivamente sarà invece applicato un rendimento da rivedere ogni 5 anni basato sul midswap con un ulteriore spread.

Nell’operazione sono impegnati i colossi del settore bancario: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale e Unicredit.

Moody’s ha assegnato al nuovo bond ibrido di Enel il rating a lungo termine Ba1. L’outlook è positivo. Da S&P si attende un rating BBB-, mentre da Fitch un giudizio BBB.

Ricordiamo che lo scorso 10 giugno il cda di Enel ha dato il via libera all’emissione, entro il 31 dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari al controvalore di 1,5 miliardi di euro. I titoli saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali, comunitari e non comunitari, anche attraverso private placement e serviranno a rifinanziare obbligazioni ibride in circolazione per le quali, a partire dal 2020, diventa esercitabile l’opzione di rimborso anticipato

Nel frattempo a Piazza Affari, il titolo Enel viaggia in rialzo dello 0,34 per cento a quota 7,615 euro. La performance batte quella del Ftse Mib che, dopo il ribasso di ieri, 31 agosto, viaggia in rialzo dello 0,19% a 19.671 punti trainato dai titoli del comparto bancario e da Atlantia (+1,7%).