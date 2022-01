Enel acquisisce impianti idroelettrici da Erg per un miliardo

Passa di mano un portafoglio di impianti idroelettrici con una capacità installata di 527 Mw e produzione media annua di circa 1,5 TWh a fronte di un corrispettivo di un miliardo di euro

Enel fa shopping nell’idroelettrico. La multinazionale italiana – attraverso la controllata Enel Produzione – ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Erg Hydro (controllata da Erg Power Generation). Per 1.039 milioni di euro a cui si è aggiunto al closing un primo aggiustamento prezzo di circa 226 milioni di euro concernente la valorizzazione del mark to market di alcuni derivati di copertura di Erg Power Generation relativi a parte dell’energia prodotta in futuro dagli impianti del nucleo idroelettrico di Erg.

Inoltre, l’accordo “prevede un ulteriore aggiustamento del corrispettivo nei prossimi mesi, che sarà effettuato principalmente in base alla variazione di capitale circolante netto e posizione finanziaria netta di Erg Hydro e all’effettivo livello delle riserve d’acqua di alcuni bacini inclusi nel perimetro”, si legge in una nota del gruppo.





Nel dettaglio, il portafoglio di asset di proprietà di Erg Hydro conta di un sistema integrato di produzione di energia idroelettrica situato fra Umbria, Lazio e Marche. Si compone di 19 impianti idroelettrici, 7 impianti minihydro, 7 dighe, 4 bacini e una stazione di pompaggio, per una potenza efficiente di 527 megawatt. La produzione media annua si attesta a circa 1,5 TWh. Il perimetro include 113 addetti, che attualmente si occupano del funzionamento degli impianti. specialisti di energy management e staff dedicate.

A seguito del completamento dell’operazione, la multinazionale italiana raggiungerà nel Paese circa 13 GW di capacità idroelettrica installata, per una capacità rinnovabile complessiva, compresa quella geotermica, eolica e fotovoltaica, pari a circa 14,5 GW.