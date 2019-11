Enea: una serie tv per spiegare l’efficienza energetica

Si articolerà in dieci episodi da quindici minuti ciascuno il docu-reality prodotto da Enea per offrire ai cittadini testimonianze ed esempi virtuosi di attenzione verso l’efficientamento energetico, che “è alla portata di tutti” – VIDEO.

L’efficienza energetica spiegata attraverso una serie televisiva. Questo è il senso di “Italia in classe A – La serie”, primo info-reality online che raccoglie 10 testimonianze virtuose (della durata di 15 minuti ciascuna) di tecnici, amministratori, cittadini e professionisti per far scoprire al pubblico le migliori storie di efficienza energetica in Italia. La serie è realizzata da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come è stato confezionato questo prodotto ad altissimo contenuto educativo? Il ricercatore Enea Antonio Disi e il giornalista Marco Gisotti sono andati in viaggio per l’Italia tra aeroporti, grandi fabbriche, case, condomini, musei, scuole, ospedali e molti altri luoghi: in dieci episodi da quindici minuti ciascuno racconteranno attraverso la raccolta di testimonianze dirette dieci casi di eccellenza, dimostrando che raggiungere l’efficienza energetica è alla portata di tutti.

https://www.facebook.com/ItaliaInClasseA/

“Italia in classe A – La serie” viene presentata il 25 novembre a Roma. La scelta di novembre peraltro non è casuale, poiché questo è il Mese dell’Efficienza Energetica. Per il terzo anno consecutivo infatti Enea propone il mese dell’efficienza energetica che cade, appunto, nel mese di novembre, e durante il quale istituzioni, imprese, associazioni e scuole sono invitate a organizzare eventi, manifestazioni a tema, attività promozionali, seminari informativi per promuovere un uso più consapevole dell’energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.