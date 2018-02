Endesa (Enel): utile 2017 cresce del 4%, rafforzato impegno sulle rinnovabili

La società spagnola controllata al 70% da Enel ha comunicato i risultati finanziari del 2017. In crescita l’Ebitda, utile a 1,463 miliardi di euro. Il debito aumenta dell’1%, proposto dividendo per azione di 1,382 euro

Performance finanziaria positiva nel 2017 per Endesa, il gruppo spagnolo controllato al 70% da Enel, che ha chiuso l’esercizio con un Ebitda in crescita del 3% a 3,542 miliardi rispetto ai 3,432 miliardi del 2016 ed un l’utile netto ordinario in crescita del 4% a 1,463 miliardi (+3% senza considerare il contributo di Enel Green Power Espana nel 2017).

Il Cda di Endesa ha proposto di pagare un dividendo per azione lordo di 1,382 euro, con un incremento del 4% rispetto al 2016 (1,333 euro). I costi fissi sono stati ridotti del 4%, mentre il debito è cresciuto dell’1% a 4,985 miliardi di euro.

Sul fronte delle rinnovabili, le fonti idroelettriche, eoliche, solari e nucleari hanno rappresentato il 44% del mix di generazione di Endesa, che nell’anno appena trascorso si è aggiudicata 879 Mw in aste e 132 Mw in fase di acquisizione. Continua così l’impegno della principale società di energia elettrica spagnola per la decarbonizzazione.

I risultati del 2017, scrive Endesa nelle slide sui risultati diffuse dalla Cnmv spagnola, “superano gli obiettivi nonostante le avverse condizioni di mercato, grazie a misure di gestione straordinarie”.

A Madrid il titolo Endesa non reagisce alla pubblicazione dei conti, perdendo l’1,76%.