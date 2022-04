Enav: traffico in ripresa e ricavi in aumento nel 2021. Torna il dividendo

Nel 2021 il traffico ha registrato un incremento a doppia cifra. Utile netto in crescita del 44,6%. L’Ad Simioni: “Stiamo recuperando volumi di traffico in modo costante e deciso”

Il 2021 è stato l’anno della ripresa economica, ma anche quello in cui abbiamo ricominciato a vivere e a viaggiare. Lo confermano i conti di Enav, la società che fornisce in esclusiva servizialla navigazione aerea civile nello spazio aereo italiano. Il consiglio d’amministrazione della società ha infatti approvato il bilancio del 2021 che mostra dati incoraggianti, grazie alla ripresa del traffico aereo e all’aumento dei ricavi del mercato non regolato.

I conti di Enav

Scendendo nei dettagli, il traffico di rotta è salito del 44,9%, mentre il traffico di terminale è cresciuto del 36,2% in termini di unità di servizio rispetto al 2020.

Passando ai parametri economici, i ricavi consolidati hanno registrato un rialzo dell’8,5% sull’anno precedente, attestandosi a quota 836,6 milioni di euro. Il mercato non regolato è aumentato del 22,3% a 33 milioni di euro, mentre l’ebitda consolidato segna +5,5% a 222,4 milioni. E ancora: l’ebit margin è risultato pari al 26,6%, l’utile netto consolidato si è attestato a 78 milioni, in crescita del 44,6% rispetto al 2020.

In virtù dei risultati conseguiti, il consiglio d’amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo relativo al 2021 pari a 0,1081 euro per azione.

Per l’amministratore delegato Paolo Simioni c’è soddisfazione per i “risultati economico-finanziari raggiunti che vanno oltre le attese, ma ancor di più perché stiamo recuperando volumi di traffico in modo costante e deciso, garantendo una qualità del servizio eccellente, grazie anche alle nostre persone che stanno supportando la ripresa del settore. Questo ci ha consentito di tornare a proporre all’assemblea la remunerazione dei nostri azionisti. Di pari passo continuiamo nel percorso di digitalizzazione ed innovazione dei sistemi del gruppo, nonché nella realizzazione delle strategie che abbiamo delineato”.