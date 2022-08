Enav raddoppia l’utile nel primo semestre 2022 grazie alla ripresa del traffico aereo

I voli sull’Italia sono cresciuti del 158,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’Ad Simioni: “Performance operative eccellenti ripresa a pieno regime”

Enav ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi totali consolidati a 412,1 milioni di euro, in aumento del 9,9% su base annua. I costi operativi hanno fatto segnare un rialzo del 5,6%, a 315,1 milioni di euro, con un margine operativo lordo a 97 milioni di euro, in aumento del 26,6% su base tendenziale. A fine periodo, il gruppo Enav ha registrato un utile netto di 27,7 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 13,5 milioni di euro del primo semestre 2021, a seguito del recupero del traffico aereo.

Nella prima parte dell’anno, si legge in una nota, “il gruppo ha registrato ottime performance economiche e finanziarie, confermando un quasi totale ritorno alla normalità pre-pandemica, con una ripresa a pieno regime di tutte le attività tecnico-operative. Il gruppo ha ottenuto tali risultati grazie al recupero del traffico aereo gestito, al controllo dei costi ed al consolidamento del framework regolatorio e tariffario di riferimento”.

La ripresa del traffico in Italia

Il primo semestre del 2022 ha mostrato “una decisa crescita del traffico aereo sull’Italia”, soprattutto nel secondo trimestre, con l’inizio della primavera. “Il significativo recupero dei livelli di traffico conseguiti rispetto al primo semestre 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemico, segna una ripresa pari all’89,8%”, prosegue la nota. I voli sull’Italia, nel primo semestre 2022, sono cresciuti del 158,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre a livello europeo si è registrata una crescita media del 128,7%.

Il commento dell’Ad Simioni

“I dati del primo semestre confermano un’evidente e costante crescita dei volumi di traffico in Italia e in Europa – ha commentato Paolo Simioni, amministratore delegato di Enav – Questi elementi ci fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo e rappresentano altresì le basi necessarie per dare continuità al nostro progetto industriale che punta all’innovazione e alla digitalizzazione. Enav sta rispondendo a questa forte ripresa con performance operative eccellenti anche in termini di puntualità. La Commissione europea ha peraltro recentemente approvato il piano di performance italiano, tornando così a dare quella stabilità regolatoria di medio-lungo periodo che caratterizza il core business di Enav”.