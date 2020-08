Enav, ad agosto aumentano i voli: +33% rispetto a luglio

I primi 15 giorni di agosto confermano il trend di ripresa cominciato a giugno con oltre 45mila movimenti gestiti in 2 settimane una media giornaliera di 3.200 voli

Dopo il recupero segnato a luglio, anche nelle prime settimane di agosto si conferma il trend di ripresa del traffico aereo nazionale cominciato a giugno dopo la fine dei lockdown in tutta Europa.

Il mese scorso, ENAV, la società che controlla il traffico aereo nazionale, ha gestito quasi il triplo dei voli rispetto a giugno, con oltre 75.200 movimenti per una media giornaliera pari a 2.428 voli e un picco massimo, registrato il 31 luglio, di 3.061 voli. A giugno invece erano stati gestiti poco più di 26mila movimenti, per una media giornalieri di appena 866 voli.

Nelle prime due settimane di agosto, il traffico aereo nei cieli italiani è ulteriormente aumentato, salendo del 33% rispetto a luglio. In numeri, Enav comunica di aver gestito, in 15 giorni, oltre 48mila movimenti, con una media giornaliera di 3.200 voli. In termini percentuali ad agosto è stato quindi recuperato circa il 50% del traffico aereo registrato nello stesso periodo del 2019, con un ulteriore aumento rispetto a luglio che si è chiuso con il recupero del 40% del volato dello stesso mese dell’anno scorso”, annuncia Enav in una nota.

La progressiva ripresa dei voli sullo spazio aereo italiano è in linea con l’aumento registrato a partire da giugno anche nel resto d’Europa.

Le buone notizie comunicate oggi dalla società non scaldano il titolo in Borsa. In una giornata negativa per Piazza Affari (Ftse Mib -1,26%), le azioni Enav cedono l’1,94% a quota 3,538 euro.