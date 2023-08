Condividi Twitter

Enac: aeroporti italiani in grande ripresa con oltre 89 milioni di passeggeri transitati nel primo semestre (+29% sul 2022)

Nel primo semestre 2023 registrati negli aeroporti italiani passeggeri in crescita sia per il traffico nazione che internazionale. Traffico passeggeri tornato ai livelli pre-pandemia. In flessione invece il settore cargo

Il traffico aereo registra una grande ripresa. Nel primo semestre 2023 sono transitati negli aereoporti italiani oltre 89 milioni di passeggeri, mostrando un aumento del +29% rispetto al 2022 e azzerando il divario con il periodo pre-Covid (2019). Lo ha comunicato in una nota l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Traffico passeggeri tornato ai livelli pre-pandemia Secondo i dati di traffico pubblicati dall’Enac, i movimenti complessivi sono stati 741.247, con un incremento del +11% rispetto all’anno precedente. Nei principali aeroporti italiani, i passeggeri transitati sulle rotte nazionali e internazionali sono stati 89.303.818, di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale, con incrementi del +12% e +41,5% rispettivamente. La quota media dei passeggeri trasportati per volo è aumentata dall’indice di 103 registrato nel primo semestre del 2022 a 114 nel 2023, con un incremento di circa il +11%. Questo indica un miglior sfruttamento della capacità dei voli e una maggiore efficienza nel settore. Inoltre, confrontando i dati con il periodo pre-Covid, emerge che il traffico passeggeri ha completamente recuperato i livelli precedenti alla pandemia. In flessione il settore cargo Il settore cargo ha registrato una flessione del -6% rispetto al 2022, con un totale di 508.992 tonnellate movimentate. Questa diminuzione è in linea con quanto osservato anche in altri comparti del commercio internazionale, attribuibile all’attuale scenario di incertezza geopolitica globale.