Elezioni Brasile: dopo il processo a Lula, l’attentato a Bolsonaro

Il candidato di destra, in testa ai sondaggi, è stato accoltellato e a causa della ferita è costretto a chiudere in anticipo la campagna elettorale – L’attentatore è un sostenitore di Lula, l’ex presidente sta scontando una pena di 12 anni ed è stato dichiarato incandidabile

A un mese dalle elezioni presidenziali in Brasile, i due candidati più popolari sono lontani dai riflettori: Lula in carcere, Bolsonaro in ospedale. Il primo è incandidabile, mentre il secondo probabilmente vincerà, ma è costretto a chiudere in anticipo la campagna elettorale.

Candidato dell’estrema destra e in testa ai sondaggi per il voto del 7 ottobre, Jair Bolsonaro è stato accoltellato oggi mentre partecipava ad una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Ferito all’arteria mesenterica e all’intestino, è stato operato d’urgenza e ora le sue condizioni sono definite “stabili” dai medici, ma il candidato dovrà rimanere ricoverato a Juiz de Fora almeno una settimana o dieci giorni e dovrà restare a riposo per almeno altre tre settimane. Un nuovo intervento sarà necessario dopo che la ferita all’intestino crasso sarà guarita.

Bolsonaro era portato in braccio dai suoi simpatizzanti per la strada quando è stato colpito da una coltellata sferratagli da un uomo che si era avvicinato a lui fra il pubblico presente. L’aggressore ha rischiato di essere linciato dalla folla, ma è stato rapidamente catturato dalla polizia militare. Il responsabile dell’attentato è stato identificato come Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais che si è dichiarato colpevole.

De Oliveira era un sostenitore di Luiz Inacio Lula da Silva, l’ex presidente che sta scontando una condanna a 12 anni di reclusione per corruzione e riciglaggio e che figurava primo nei sondaggi per la consultazione del mese prossimo, ma che è stato giudicato incandidabile dal Tribunale Supremo Elettorale.

Ma Fernando Haddad, il candidato vicepresidente del Partito dei Lavoratori (Pt) di Lula, che molto probabilmente prenderà il suo posto, si è unito al coro di condanna dell’attentato, definendolo “inaccettabile” e augurando a Bolsonaro che guarisca al più presto dalle ferite subite.