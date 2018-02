Elezioni 2018, Bruno Tabacci (+Europa): la prima legge che proporrò sarà sulle banche

“La prima iniziativa di legge che intendo proporre, se eletto al nuovo Parlamento, parte dalle conclusioni della Commissione d’inchiesta sulle banche per prevenire casi di mala gestio, per ridurre rischi eccessivi per i risparmiatori, per rafforzare la collaborazione tra Banca d’Italia e Consob, per introdurre nuove fattispecie di reato e istituire procure specializzate contro le condotte criminose”

Bruno Tabacci è candidato alla Camera dei Deputati con la lista +Europa nei collegi di Milano 1 e Cremona-Mantova. La prima iniziativa che proporrò sarà una proposta di legge che raccolga le conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche. Ci sono delle finalità da raggiungere per prevenire gli episodi di malagestione che hanno origine nei numerosi conflitti d’interesse e,inoltre, per ridurre rischi inappropriati a tutela della clientela, rafforzando i criteri di profilazione e accrescendo la consapevolezza dei risparmiatori. Intensificare la collaborazione strategica tra Banca d’Italia e Consob in modo da ridurre i rischi di crisi, ma se questi si determinano, rendere disponibili meccanismi efficaci per intervenire in casi di crisi tra uno o più intermediari, ad esempio riattivando il comitato per la stabilità finanziaria presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Questi potrebbero essere alcuni dei punti che, accanto all’introduzione di nuove fattispecie di reato e all’istituzione di procure specializzate al fine di reprimere le condotte criminose, possono far parte di un pacchetto ben strutturato che raccoglie le conclusioni della Commissione le traduce in un atto legislativo che faccia in modo che ciò che è avvenuto negli ultimi anni non si ripeta.