Elezioni 2018, Antonella Dragotto (+Europa): la prima legge che proporrò sarà sugli insegnanti

“Se sarò eletta al Senato, la prima legge che proporrò sarà sulle retribuzioni degli insegnanti, attualmente non appropriate all’importanza della funzione che svolgono nella scuola e sensibilmente inferiori alla media europea. Migliorare i livelli retributivi è un passo fondamentale per ridare agli insegnanti ruolo e riconoscimento sociale”