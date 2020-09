Elettricità e PA, maxi-asta Consip da 2 miliardi

All’asta, la più grande realizzata per forniture elettriche alle pubbliche amministrazioni, hanno partecipato 7 gruppi. Ecco chi ha vinto e con quali ribassi

Consip ha aggiudicato la gara per la fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrane, per un valore pari a 2 miliardi di Euro. Si tratta della più grande negoziazione di energia elettrica d’Italia riservata alle PA che mette a disposizione delle amministrazioni un totale di oltre 17 TWh (miliardi di kilowattora). Ottimi i risultati sia di partecipazione (7 concorrenti, per un totale di 62 offerte), sia economici (si è ottenuto un ribasso medio del 5,5% rispetto al prezzo a base d’asta e del 7,3% rispetto al prezzo del Servizio di Salvaguardia). Lo comunica una nota della società pubblica per gli acquisti della PA. Ad essersi aggiudicati i contrati di fornitura sono state A2A, Agsm e Enel Energia.

Suddivisa in 16 lotti, con diversi punti di prelievo dislocati sul territorio, la nuova convenzione consentirà di gestire la fornitura con un unico contratto tramite un unico interlocutore dedicato. La convenzione offrirà inoltre alle PA la possibilità di scegliere tra fornitura a prezzo fisso (con durata di 12 o 18 mesi) oppure variabile (durata di 12 o 24 mesi).

Ecco quali aziende si sono aggiudicate l’asta e per quali aree: