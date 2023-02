Electrolux è in vendita e la cinese Midea è in pole position: scintille sul mercato degli elettrodomestici

Terremoto nel mercato degli elettrodomestici: dopo aver fallito l’acquisto di Whirpool Emea, i cinesi puntano il gigante svedese Electrolux – In fermento anche il mondo dei piccoli elettrodomestici come dimostra la cessione dell’italiana San Marco ai francesi di SEB

Avevamo visto giusto, dopo Whirlpool, adesso tocca alla Electrolux a essere al centro del risiko mondiale dei majaps.

Come avevamo anticipato su FIRSTonline nell’annunciare l’accordo tra Whirlpool e Arçelik, a essere in vendita è l’intero gigante svedese del bianco, non soltanto, come sembrava in un primo momento, la filiale Usa che va decisamente male e che non è più da anni quel forziere, dal quale l’intero gruppo svedese traeva risorse preziose per il mercato europeo sempre meno redditizio.

Midea in pole position per l’acquisizione

Con la caduta del mercato nordamericano (e il licenziamento di oltre 4mila addetti) queste risorse sono venute meno mentre il mercato europeo sta diventando sempre più pesante, competitivo, preda di forsennate promozioni, svendite e crolli degli acquisti. Non solo. Possiamo anticipare che è proprio il big cinese Midea, mancato compratore di Whirlpool Emea e sempre in cerca di brand affermati, a essere in pole position e questa volta con ottime chances di vincere perché, tra l’altro, sta facendo incetta di manager del settore.

Un segnale, questo, di profondi e sostanziali cambiamenti societari in vista. Midea è, come quasi tutti i colossi cinesi, soprattutto un gigante manufatturiero e infatti è il primo fornitore della Electrolux, con mega fabbriche in Cina. Ma quanto a brand, notorietà, manager, strategie, tattiche e idee necessarie per un’azienda che deve operare sui mercati mondiali, è decisamente sguarnito. Soprattutto se deve far fronte a competitor che stanno crescendo per aggregazioni, joint venture e per acquisizioni.

Con la joint- venture appena firmata tra Whirlpool e Arçelik, l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa sono sempre più dominate dal gigante turco che –tra l’altro- fa parte della holding Koç, in grado si supportare una crescita velocissima e molto ampia con solide risorse finanziarie. Altri giganti cinesi più i coreani stanno contendendosi i mercati migliori, i manager e le innovazioni ecosostenibili più importanti e decisive per fronteggiare le emergenze in arrivo, cioè i mercati europei. E con l’Africa del nord e sub sahariana e il sud Africa in crescita.

In Europa regna Bosch

Oggi il mercato europeo vede svettare un solo protagonista, il gruppo tedesco Bosch che sta investendo sul brand, sulle innovazioni e sulla eco sostenibilità ormai da anni. La crescita del gruppo nel 2022 – non ancora resa nota – dovrebbe aggirarsi intorno al 4-5% con Bosch Italia che cresce di più rispetto alla media europea e mondiale del gruppo, con un ottimo 5,7%, nonostante che nel 2022 al gruppo tedesco siano venute meno grandi forniture di elettrodomestici per difficoltà logistiche e di mancati arrivi di componenti. Ma nel frattempo anche il settore dei piccoli elettrodomestici è in fermento, con la francese SEB che ha comprato il brillante brand della Segafredo, la San Marco, specialista nel segmento delle macchine espresso a leva. E poiché il caffè e dintorni rende molto e va a gonfie vele ecco che finalmente si muove il gruppo cinese Hillhouse Capital, che, due anni fa, ha comprato dalla Philips il comparto Philips Domestic Appliances con i gioielli italiani Gaggia e Faema. Il gruppo si chiamerà – con un nome perlomeno discutibile- Versuni e come tale sbarcherà in Europa. Ancora un gigante cinese che arriva in Europa sia pure con il trucco di un brand nuovo sotto l’etichetta di Philips Domestic Appliances.