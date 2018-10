EiTowers: adesioni opa F2i-Mediaset al 97,44%, delisting raggiunto

Le adesioni all’offerta pubblica d’acquisto (che si è chiusa venerdì 5 ottobre) lanciata dal veicolo 2iTowers hanno raggiunto quota 27,5 milioni di azioni, superando l’obiettivo dichiarato del 90% del capitale di Eitowers – Mediaset: “Ora nuova fase”.

L’opa dell’alleanza F2i-Mediaset su EiTowers ha raggiunto il 97,44715%. In base ai dati comunicati da Borsa Italiana, le adesioni all’offerta pubblica d’acquisto (che si è chiusa venerdì 5 ottobre) lanciata dal veicolo 2iTowers hanno raggiunto quota 27,5 milioni di azioni, superando l’obiettivo dichiarato del 90% del capitale di Eitowers. I risultati definitivi, tuttavia, saranno resi noti entro la data di pagamento, vale a dire entro il 12 ottobre. A questo punto scatterà il cosiddetto squeeze out che prevede l’acquisto dei titoli non portati in adesione da chiunque ne faccia richiesta.

“Ora EiTowers comincia una nuova fase della propria storia”, sottolinea in una nota Mediaset nell’esprimere “soddisfazione il successo dell’opa”. Ieri Mediaset, in assoluta controtendenza col listino del FtseMib, che è stato il peggiore d’Europa con una perdita dell’1,3%, ha chiuso la seduta guadagnando l’1,43% a 2,757 euro per azione. “Ora EiTowers comincia una nuova fase della propria storia: il processo di sviluppo nazionale e internazionale che coinvolge tutta l’industry delle torri di trasmissione prosegue il comunicato di Mediaset -. Per affrontarlo da protagonisti, Mediaset continuerà ad avere in EiTowers un ruolo da azionista di peso nonchè di primo cliente mentre la guida strategica della società sarà affidata al miglior fondo infrastrutturale italiano, F2i Sgr”, sottolinea il gruppo del Biscione. “La guida esperta di F2i potrà avvalersi del profondo know how televisivo di Mediaset che, focalizzata in modo deciso sul core business della tv gratuita, punta a una distribuzione sempre più moderna ed efficiente di tutti i propri contenuti”, conclude la nota.