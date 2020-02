Efficienza energetica, accordo tra Enel X e Federlegno

Accordo per la riqualificazione energetica degli edifici. Contribuirà alla riduzione dei consumi anche grazie ai materiali innovativi di FederlegnoArredo.

Vivere bene e consumare meno energia. E’ la chiave dell’efficienza energetica. Enel X e FederlegnoArredo hanno siglato un accordo per sviluppare iniziative e progetti congiunti all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e del comfort abitativo.

Enel X e FederlegnoArredo dedicheranno un impegno specifico per il sostegno e la valorizzazione degli strumenti di incentivazione a favore della riqualificazione energetica degli edifici a uso abitativo, industriale e pubblico. Enel X ha sviluppato il progetto “Vivi Meglio” grazie al quale è possibile rendere più efficienti gli immobili attraverso interventi che contribuiscono alla riduzione dei consumi: dalla sostituzione della caldaia condominiale alla termoregolazione, dall’isolamento con cappotto termico fino all’installazione d’infissi e finestre a bassa emissione.

Il progetto consente di agevolare anche le spese sostenute per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico (il cosiddetto “sismabonus” e/o “ecobonus”). Grazie alla collaborazione con FederlegnoArredo, le aziende della filiera potranno assicurare un importante contributo in termini di competenze e di prodotti e materiali innovativi in grado di rendere le riqualificazioni sempre più efficaci e green.

“L’obiettivo che ci poniamo – sottolinea Alessio Torelli, responsabile di Enel X Italia – è di anticipare le sfide delle aziende, per renderle più competitive, più smart e riconoscibili, e intercettare i bisogni delle persone, per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e il benessere quotidiano. La collaborazione con FederlegnoArredo ci permetterà di dare un impulso positivo e qualificare ulteriormente le nostre proposte sia in termini di sviluppo sociale che di tutela dell’ambiente tout court”.



