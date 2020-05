Effetto CR7: Juve regina italiana dei social

Secondo il sito spagnolo Deportes Y Finanzas il brand Juventus è stato ad aprile il secondo più cercato tra le squadre di calcio, dietro soltanto ai campioni d’Europa del Liverpool – Il suo boom ha un nome e un cognome: Cristiano Ronaldo

Il campionato è fermo causa virus, ma questo non placa la voglia di calcio, e soprattutto di Juventus. Questo è quanto emerge dai social network, dove il club bianconero si sta posizionando sempre più al vertice dei brand italiani (non solo sportivi) più apprezzati e più seguiti. A svelarlo è la classifica stilata da un sito specializzato spagnolo, Deportes y Finanzas, che ha calcolato la graduatoria dei club sportivi di tutto il mondo per interazioni sui canali social. Partendo da Facebook, il social storicamente più utilizzato ma non quello più in voga: su questa piattaforma, la Juventus ad aprile è stata seconda soltanto ai campioni d’Europa del Liverpool, davanti a Manchester United, Real Madrid e a colossi degli sport americani come i Los Angeles Lakers (basket Nba) e i New York Yankees (baseball).

Attenzione però: come detto, si parla di interazioni: la Juve infatti ha “solo” 41 milioni di follower, contro gli 111 milioni ad esempio del Real Madrid, o i 103 milioni del Barcellona. Però i suoi fan sono molto più attivi: in 7,6 milioni ad aprile hanno commentato, condiviso post, messo like a foto e video, inviato messaggi. Più di loro, solo quelli del Liverpool con 12,4 milioni di interazioni, in una top 10 quasi del tutto dominata da club di calcio: i primi “intrusi” sono, proprio al decimo posto, i Mumbai Indians di cricket. Da notare al sesto posto la presenza dei marocchini del Raja Casablanca, mentre non compaiono altri club italiani nei primi 20 e la squadra sudamericana più seguita risulta essere il River Plate. A marzo il club in cui milita Cristiano Ronaldo era quarto in questa classifica.

Un po’ meno bene, ma anche lì con un notevole trend di crescita, è il “rendimento” della Juventus su Twitter (dove è diciottesima) e su Instagram, dove è all’ottavo posto per interazioni, ma in procinto di diventare il primo brand italiano in assoluto. Il successo social dei bianconeri sta infatti per andare oltre l’ambito sportivo, superando anche mostri sacri del made in Italy come Gucci, che ad oggi risulta essere il marchio più partecipato su Instagram, dove è 79esimo nella classifica degli account più seguiti con quasi 40,4 milioni di follower. La Juventus è 85esima, seconda tra gli italiani, a quasi 39,5 milioni. La Juve però anche in questi tempi di coronavirus cresce di circa 20-25mila follower al giorno, più o meno il triplo rispetto a un giorno medio di Gucci. Il calcolo allora è semplice: in un paio di mesi, ci sarà il sorpasso.

Come si spiega questo boom? Facile, con due lettere e un numero: CR7. Cristiano Ronaldo è infatti l’uomo (non solo lo sportivo) più seguito al mondo su Instagram: ha 217 milioni di follower, molto più di chiunque altro sul pianeta. La cantante Ariana Grande ne ha 184 milioni, l’attrice Selena Gomez 176 milioni, la showgirl Kim Kardashian 169 milioni. Il grande rivale Leo Messi si ferma a 150 milioni, incalzato da Neymar con 138 milioni. La Juventus come detto avvicina i 40 milioni, mentre gli altri grandi club italiani sono molto al di sotto: Milan 7,7 milioni, Inter 5 milioni, Roma 3,2 milioni, Napoli 2,1 milioni.