Effetto Cina: titoli del lusso in rosso dopo la debacle di Hugo Boss. Resistono Richemont e Ferragamo

Dopo Burberry e Swatch, anche la maison di moda tedesca Hugo Boss fa un passo indietro e taglia le previsioni a causa del crollo della domanda globale dei consumatori, soprattutto in mercati chiave per il settore del lusso come la Cina

Il settore del lusso vive un’altra giornata nera in Europa, con crolli significativi in Borsa, influenzati dalla frenata del Pil cinese e dalle deludenti performance aziendali. Dopo i risultati al di sotto delle attese di Burberry, che hanno portato al cambio del ceo Jonathan Akeroyd con il manager americano Joshua Schulman (ex dirigente di Michael Kors e Coach), anche Hugo Boss ha deluso le aspettative mettendo ulteriormente sotto pressione le azioni nel settore del lusso.

Anche Hugo Boss taglia l’outlook per l’intero anno

Seguendo le orme di Burberry e del gruppo svizzero Swatch, anche l’azienda di moda tedesca Hugo Boss ha dovuto ridimensionare – per la seconda volta quest’anno – le proprie previsioni di vendita per il 2024. Le nuove proiezioni indicano ricavi tra i 4,2 e i 4,35 miliardi di euro, rispetto alla stima precedente di 5 miliardi. Anche le previsioni per l’utile operativo (Ebit) sono state ridotte, ora previsto tra 350 e 430 milioni di euro, rispetto alla fascia precedente di 430-475 milioni. Nel secondo trimestre, le vendite sono scese dell’1% a 1,02 miliardi di euro, contro gli 1,03 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha determinato un crollo del 10% delle azioni di Hugo Boss a Francoforte, scese a 36,35 euro, il valore più basso da aprile 2021.

“Stiamo operando in un periodo di significativa incertezza macroeconomica globale, che ha influenzato anche la nostra performance nel secondo trimestre – ha commentato l’amministratore delegato Daniel Grieder -. Sebbene i tempi di un’eventuale ripresa macroeconomica rimangano incerti, la nostra strategia di investimenti costanti nei nostri marchi forti, ci dà fiducia nella nostra capacità di continuare a promuovere una crescita superiore al trend e a conquistare ulteriori quote di mercato”.

La Cina affossa i titoli del lusso tranne Ferragamo e Richemont

Così come ieri, anche il resto del settore del lusso ha subìto le conseguenze del warning dei tedeschi. A soffrire di più sono il titolo Burberry (-3,6%), Prada (-2,5%), EssilorLuxottica (-2,54%), Kering (-2,79%) e Brunello Cucinelli (-2,22%). Seguono Lvmh e Louis Vuitton (entrambe con -1,02%); Moncler (-1,20%). Al contrario, Salvatore Ferragamo è riuscito a limitare le perdite, registrando un modesto aumento dell’1,52% a Piazza Affari, nonostante si mantenga vicino al minimo storico di 8,25 euro toccato nella seduta precedente. Anche Richemont (+0,58%), proprietario in particolare della griffe di gioielleria Cartier, ha contenuto le perdite grazie a un fatturato nel periodo aprile-giugno, solo leggermente inferiore alle previsioni: un calo dell’1% a 5,3 miliardi di euro. Tuttavia, la regione Asia-Pacifico ha visto una contrazione significativa, con un calo delle vendite del 18%, dove Corea del Sud e Malesia hanno solo parzialmente compensato il crollo del 27% in Cina, Hong Kong e Macao. Il gruppo elvetico è riuscito però a limare le perdite alla Borsa di Zurigo grazie anche alle voci di un interesse da parte di Lvmh, rafforzato dagli acquisti personali di Bernard Arnault, principale azionista di Lvmh.