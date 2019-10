Educazione finanziaria: Poste in campo con 42 seminari

Nel mese dell’educazione finanziaria Poste Italiane propone seminari gratuiti negli uffici postali in sei città italiane destinati a chiunque voglia arricchire le proprie conoscenze su risparmio, protezione e previdenza

Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. Secondo l’Ocse Pisa, nel nostro Paese solo il 37% della popolazione conosce i concetti base di economia e finanza, contro il 71% di Norvegia, Svezia e Danimarca. Percentuali che rendono impellente la necessità di attuare iniziative volte ad accrescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria dei cittadini.

Promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin), il Mese dell’Educazione Finanziaria prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti. “L’obiettivo è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza”, si legge in una nota.

A queste iniziative ha deciso di aderire anche Poste italiane, riproponendo la formula didattica già sperimentata con successo a partire dallo scorso mese di aprile in diverse città italiane, inserendo nel programma del Mese un ciclo di circa 42 brevi seminari tematici, gratuiti e aperti a tutti. Questi seminari si terranno il 19 ,21 e 22 aprile negli uffici postali di Barletta, Gubbio, Latina Centro, Palermo Centro, Pavia Centro e Trieste Centro .

“Gli eventi formativi, condotti da esperti del settore di Poste Italiane, si rivolgono a quanti desiderino arricchire le proprie conoscenze di base sui temi del risparmio, della protezione e della previdenza”, spiega la società in una nota.