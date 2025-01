Editoria: momento d’oro per libri e manoscritti antichi e prime edizioni moderne. Il collezionismo premia l’investimento

Stiamo registrando un forte interesse per libri e manoscritti antichi, ma non solo, anche lettere e documenti autografi fino ai libri d’artista. Sarà la riscoperta del pregio delle “lettere” a discapito di altre arti che in questo momento sono in leggera sofferenza?

L’asta di Christie’s Barry Humphries: The Personal Collection del 13 febbraio 2025 presenterà un’opportunità speciale per esplorare i gusti letterari di Barry Humphries (1934–2023) attraverso una selezione di punti salienti della sua straordinaria collezione di libri personali.

Questa rara offerta offre uno sguardo affascinante sulla curiosità intellettuale dell’attore australiano di fama mondiale, famoso per i suoi personaggi Dame Edna Everage e Sir Les Patterson. La passione di tutta la vita di Humphries per la letteratura e la storia si riflette in questo assortimento diversificato e attentamente curato, che presenta il meglio della letteratura di fine secolo, tra cui opere significative di Oscar Wilde e rarità dei principali poeti e autori dell’epoca.

Le passioni personali di Humphries

Libri e manoscritti rappresentano circa 80 lotti all’interno della collezione complessiva e riuniscono un mix eclettico di titoli, ciascuno scelto per il suo significato culturale e il collegamento con gli interessi personali di Humphries. I lotti includono un’eccezionale copia di presentazione di The Importance of Being Earnest di Wilde (illustrata di seguito, 1 di 12 copie), insieme ad altre rare Wilde Wildeana come una prima edizione con iscrizione di Salomé di Oscar Wilde.

L’intera mostra prevendita sarà aperta al pubblico dal 7 al 12 febbraio 2025 presso la sede londinese di Christie’s

Oltre agli straordinari oggetti letterari, la vendita metterà in mostra i punti salienti della collezione di arte, design e cimeli personali di Humphries, inclusi costumi e “mobili per il viso” associati a Dame Edna Everage. Per registrarsi alla conferenza stampa che si terrà a Christie’s King Street il 7 febbraio 2025.

La collezione di libri e manoscritti di Barry Humphries è un tesoro raro e significativo, che riflette un profondo impegno intellettuale con alcune delle opere più importanti dell’era più decadente della letteratura. Coprendo una vasta gamma di autori, dall’arguzia di Oscar Wilde all’effervescenza di F. Scott Fitgerald, questa raccolta offre una visione inestimabile dei movimenti culturali e artistici che hanno plasmato il mondo moderno. Una collezione davvero accattivante.

The Importance of Being Earnest. A Trivial Comedy for Serious People. By the Author of Lady Windermere’s Fan. London: Leonard Smithers, 1899

L’opera estremamente popolare di Wilde, chiamata da W.H. Auden “un’opera puramente verbale”, aprì con ampio successo al St. James’s Theatre di Londra il 14 febbraio 1895, ma fu ritirata dopo 86 rappresentazioni in seguito all’arresto e all’incarcerazione di Wilde con l’accusa di atti osceni come conseguenza della sua fallita diffamazione causa contro Lord Queensbury, il padre dell’amante di Wilde, Lord Alfred Douglas. La presente copia è dedicata a Leonard Smithers, uno degli stampatori più innovativi e influenti del periodo. Smithers faceva parte di un piccolo gruppo di editori che, secondo Robert Scholes, “furono così influenti negli sviluppi letterari britannici intorno alla fine del secolo”. Tra questi nuovi editori letterari, Smithers era il più audace, coraggioso e, per certi aspetti, il più intelligente e talentuoso di tutti […] Gli anni tra il 1895 e il 1900 furono gli anni di gloria di Smithers. Durante quel mezzo decennio dopo l’arresto e l’imprigionamento di Oscar Wilde… Smithers riuscì a pubblicare una serie di libri e una rivista contenenti letteratura e arte che da allora si sono rivelate l’ultima e la migliore incarnazione dell’arte e della letteratura – del mente e spirito – dei movimenti Estetici e Decadenti culminati negli anni Novanta […] Pubblicare il lavoro delle avanguardie negli anni Novanta era un’impresa pericolosa ma un’impresa alla quale Smithers non si sottrasse. Non aveva altro che disprezzo per la moralità ristretta e spesso ipocrita dell’epoca e in molte occasioni mostrò la sua volontà di sfidare le forze del potere patriarcale e del fanatismo puritano che avevano sopraffatto Wilde.

L’opera è stata pubblicata in un’edizione di 1000 copie con altre 100 copie cartacee di grandi dimensioni stampate su carta Van Gelder Zonen, numerate e firmate da Wilde, e inoltre dodici copie numerate firmate da Wilde su pergamena giapponese realizzate solo per la presentazione. Mason fa un censimento delle copie conosciute su pergamena giapponese: questa copia gli era sconosciuta.