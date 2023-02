Edison: nel 2022 crescono i ricavi. Ebitda +12,4%, utile in picchiata (-63%)

Il forte calo dell’utile netto è dato dai decreti extra profitti “Sostegni-ter”, “Taglia prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023 che hanno avuto un impatto negativo sui risultati del Gruppo

Edison, azienda italiana attiva nel settore energetico, controllata interamente dal gruppo francese Électricité de France, ha chiuso il bilancio 2022 con una forte crescita dei ricavi di vendita a 30,4 miliardi di euro, principalmente in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime. L’Ebitda (il margine operativo lordo) sale del 12,4% a 1,1 miliardi di euro (989 milioni nel 2021). Utile netto fortemente in calo – 63% a 151 milioni di euro (413 milioni di euro nel 2021).

L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2022 è di 477 milioni di euro, rispetto a 104 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021.

Il dividendo per il 2022 è di euro 0,052 per ciascuna azione di risparmio e di euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria.

Impatto negativo dei decreti “extra profitti”

Il risultato del 2022 è stato trainato dal forte aumento dei volumi di generazione termoelettrica, che hanno compensato il minor contributo dell’idroelettrico, e da un maggiore apporto delle Attività Portafoglio Gas, in particolare attraverso il contributo dell’ottimizzazione dei contratti a lungo termine.

La contrazione dell’utile netto (- 230 milioni di euro), spiega in una nota l’azienda, è dato dall’importante impatto negativo dei decreti “Taglia prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023 (che ha introdotto un tetto ai ricavi di mercato delle rinnovabili) e dal calo della marginalità della generazione rinnovabile, in particolare quella idroelettrica impattata dalla siccità record dell’anno.

Nel 2022 Edison ha garantito il 20% del fabbisogno di gas contribuendo a sostituire le importazioni di gas russo. Gli investimenti dell’azienda sono stati principalmente rivolti alla crescita delle rinnovabili dove Edison ha raggiunto oltre 1 GW di capacità installata da eolico onshore. Sviluppato anche il termoelettrico di ultima generazione con i due impianti più efficienti d’Europa a Marghera Levante e Presenzano che entreranno in produzione nel corso del 2023.



Il rischio attuale per Edison, a causa delle contrazione dell’utile, è quello di ridurre la capacità di investimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e realizzare la transizione energetica del Paese.