Edison e Snam: trattativa esclusiva per il 100% di Edison Stoccaggio

Snam avrebbe battuto al fotofinish la concorrenza di Ascopiave grazie a un’offerta solo cash.

Edison e Snam hanno avviato trattative in esclusiva per la compravendita del 100% di Edison Stoccaggio. Lo hanno annunciano le due società con una nota congiunta. L’enterprise value dovrebbe essersi attestato intorno ai 600 milioni di euro.

Il dossier sulla possibile cessione dell’attività era stato formalmente avviato lo scorso ottobre. Edison Stoccaggio conta tre impianti di stoccaggio di gas naturale che si trovano a Cellino (TE), Collalto (TV) e San Potito e Cotignola (RA) per una capacità complessiva pari a circa 1 miliardo di metri cubi all’anno.

Battuta Ascopiave

Snam, a cui fa già capo il 93% degli stoccaggi italiani, ha battuto al fotofinish Ascopiave presentando, secondo le indiscrezioni, un’offerta solo cash a fronte dell’offerta mista cassa e asset rinnovabili dell’utility trevigiana. Se l’operazione andrà a buon fine in Italia rimarranno solo due gestori di stoccaggio: Snam attraverso Stogit, con una capacità di 13,4 miliardi di metri cubi, e Ital Gas Storage (Igs), con una capacità complessiva di 2,59 miliardi di metri cubi.