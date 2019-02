Economia in famiglia: cos’è il contratto currency swap

VIDEO – Il progetto FamilyMI, realizzato da Global Thinking Foundation in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, nasce dall’esigenza di offrire un supporto al dibattito sull’evoluzione finanziaria e sulla cosiddetta “financial inclusion” alle famiglie dei Millennials (nati tra il 1980 e il 2000) dell’area di Milano e provincia. Offrendo un mezzo esplicativo ed esaustivo per riordinare i concetti che compongono la finanza odierna, si intende includere i soggetti che non riescono ad accedere autonomamente alle prospettive finanziarie più comuni, in termini di servizi e di facilitazioni normalmente dedicati alle fasce a rischio in particolare alle famiglie dei Millennials.

Regole fissate per lo scambio di flussi monetari.

Questo video presenta la storia di successo di due imprenditori, per ricordarci che gli strumenti finanziari sono anzitutto strumenti importanti per la nascita di nuova imprese. Irene e Filippo, infatti, hanno lanciato una startup nel settore dell’agricoltura bio che ha avuto un grande successo e dopo due anni di ottimi bilanci, riescono ad ottenere un finanziamento bancario di un milione di dollari statunitensi per ampliare la loro produzione sostanzialmente rivolta all’area europea. Grazie ad un prodotto finanziario chiamato cross currency swap, come spiegato nel nostro Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc, riusciranno a rimborsare al creditore il finanziamento iniziale dopo che le due parti si saranno scambiate in un tempo prestabilito due pagamenti in valute diverse.

FamilyMI propone un percorso informativo in modo innovativo ed intuitivo. Si inizia questo percorso con un questionario online sui concetti principali del risparmio ed investimento consapevole, costituto da sette test, ciascuno dedicato ad un argomento: Conto Corrente; Assicurazioni; Obbligazioni; Azioni; Fondi d’Investimento, SICAV ed ETF; Cambi; Certificates.L’esito del singolo test viene collegato, a video/animazioni denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di economia e finanza: Global Thinking Foundation.

