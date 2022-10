Ecobonus moto 2022 e ecobonus scooter elettrici, come funzionano? Da mercoledì 19 ottobre al via le prenotazioni

Dalle 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma del Mise per gli incentivi dedicati all’acquisto di moto e motorini elettrici

Ripartono l’Ecobonus moto e l’Ecobonus scooter elettrici 2022: la misura promossa dal Mise e prevista dal decreto Semplificazioni, per incentivare il passaggio alla mobilità elettrica. Il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato altri 20 milioni di euro per il 2022. A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma creata ad hoc per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di moto e scooter elettrici.

Per moto e scooter elettrici il Governo aveva già messo a disposizione 15 milioni, che però si erano esauriti rapidamente. Stessa cifra di 15 milioni di euro è già prevista anche per il 2023 e il 2024.

Ecobonus moto e Ecobonus scooter elettrici: chi può richiederlo?

L’Ecobonus moto e l’Ecobonus scooter elettrici possono essere richiesti direttamente al venditore da tutti coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza). Lo sconto sarà calcolato in percentuale al prezzo d’acquisto: 30% nei casi senza rottamazione, 40% se con l’acquisto si porta in rottamazione un vecchio veicolo con omologazione compresa fra Euro 0 e Euro 3. In ogni caso non potrà comunque superare i 3mila euro. Per accedere agli incentivi, i veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi e acquistati e immatricolati in Italia.

Lo scorso maggio, più della metà dei fondi previsti per i veicoli di categoria L – ovvero motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote – erano terminati a poche ore dall’apertura della piattaforma online per le prenotazioni dell’ecobonus.

Come funziona l’Ecobonus moto e scooter elettrici 2022?

I venditori, dopo essersi registrati nell’area a loro dedicata della piattaforma del Mise, possono prenotare i contributi relativi a ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità dei fondi, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Sarà poi il concessionario a corrispondere al suo cliente l’Ecobonus per moto o scooter tramite compensazione del prezzo di acquisto (sconto in fattura). A loro volta le imprese costruttrici o importatrici del veicolo dovranno rimborsare al venditore l’importo del contributo, per poi recuperarlo sotto forma di credito d’imposta.